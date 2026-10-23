दिल्ली दंगा मामले में सात दोषियों को 6-6 माह का कठोर कारावास, धारा 144 का उल्लंघन पड़ा भारी

सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़े मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में सात दोषियों को छह-छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, सभी दोषी ट्रायल के दौरान छह महीने से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए जुर्माना जमा करने के बाद उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना पड़ा।

धारा 188 के तहत दोषी ठहराया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। खजूरी खास थाने में दर्ज एफआइआर के तहत कुलदीप सिंह, हरजीत सिंह उर्फ हैप्पी, संदीप उर्फ संजीव, राहुल उर्फ अजय, भरत भूषण उर्फ लक्की, सचिन रस्तोगी और धर्मेंद्र उर्फ धाम को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दोषी ठहराया गया था।