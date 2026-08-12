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    2020 दिल्ली दंगों के पीछे थी गहरी साजिश! गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया 'राजनीतिक टूलकिट'

    By V K Shukla Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 05:24 AM (IST)

    दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे गहरी साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत ...और पढ़ें

    दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान बोलते मंत्री आशीष सूद। सौजन्य- दिल्ली सरकार

    दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान बोलते मंत्री आशीष सूद। सौजन्य- दिल्ली सरकार

    HighLights

    1. गृह मंत्री आशीष सूद ने दंगों में गहरी साजिश का आरोप लगाया।

    2. ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली को अस्थिर करने की कोशिश।

    3. दंगों के पीछे पांच चरणों वाले 'राजनीतिक टूलकिट' का जिक्र।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों को लेकर सत्ता पक्ष ने चर्चा जारी रखी। चर्चा के दाैरान मंगलवार को दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने अपनी बात रखी। उन्होंने दंगों के पीछे गहरी साजिश का आरोप लगाया।

    उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली को अस्थिर करने की सुनियोजित कोशिश की गई। गृह मंत्री ने पांच चरणों वाले ‘‘राजनीतिक टूलकिट’’ का भी जिक्र किया। जिसमें नैरेटिव तैयार करना, लामबंदी, समन्वय, हिंसा भड़काना और बाद में पीड़ित होने का दावा करना शामिल था।

    भाजपा विधायक कुलवंत राणा ने मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित करने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। दो दिन तक इस विषय पर चली चर्चा में विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिेंह बिष्ट, अजय महावर और राजकुमार भाटिया ने भी भाग लिया।

    सदन में नहीं पहुंची आतिशी

    चर्चा के दौरान मंगलवार काे आप विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। दिल्ली से बाहर हाेने के कारण सदन में अंतिम दिन भी नेता प्रतिपक्ष आतिशी सदन में नहीं पहुंचीं। जिस पर सत्तापक्ष ने विपक्ष को मंगलवार को फिर घेरा।

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    वहीं मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सदन में कहा कि चावल घोटाले का आरोप लगाने पर वह अाप नेताओं पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।

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