    दिल्ली में पहली बार रिंग रोड की मैसिव क्लीनिंग, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं—हर दिन उठा रहे नया कदम

    By V K Shukla Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:45 AM (IST)

    दिल्ली में पहली बार रिंग रोड की बड़े पैमाने पर सफाई का अभियान शुरू किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए हर दिन ...और पढ़ें

    Hero Image

    रिंग रोड की धुलाई करती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जागरण

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। धूल प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए पहली बार दिल्ली में पूरी रिंग रोड की धुलाई के साथ सफाई कराई गई। 55 किलोमीटर लंंबे रिंग रोड पर 200 एंटी स्माग गन लगाकर धुलाई की गई और 200 मेंटिनेंस वैन ने रिंग रोड की सफाई की और इस दौरान जहां जहां गड्ढे मिले, उन्हें भी भरा गया।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिंग रोड पर खैबरपास के पास कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और धूल नियंत्रण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    हर दिन नया कदम उठा रही सरकार

    उन्होंने कहा कि शहर में नियमित सड़क धुलाई, मैकेनिकल स्वीपिंग और जमीनी निगरानी को अत्यंत तेज गति और गंभीरता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर दिन एक नया कदम आगे बढ़ा रही है।

    सीएम ने कहा कि धूल भी प्रदूषण का एक बड़ा कारक है। इससे स्थायी रूप से निपटने के लिए सड़कों का बेहतर तरीके से निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों ने पहले तो सड़कों के निर्माण में रुचि नहीं दिखाई और अगर सड़कें बनाई भी गईं तों उन्हें ठीक तरह से नहीं बनाया गया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की मजबूत सड़कों को बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों को समुचित बजट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधायक को 10 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है, ताकि वे अपने क्षेत्रों में इस तरह की सड़कों का निर्माण शुरू कर सकें।

    CSR फंड में सहयोग का किया आग्रह

    मुख्यमंत्री ने समाज के सभी वर्गों और कंपनियों से भी सीएसआर फंड द्वारा सहयोग का आग्रह किया, ताकि ज़रूरतमंद नागरिकों को इलेक्ट्रिक हीटर तथा इलेक्ट्रिक प्रेस उपलब्ध कराए जा सकें और उन्हें स्वच्छ विकल्प अपनाने में सहायता मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में बदलने के लक्ष्य के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

    वर्तमान में लगभग 3,500 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से कार-पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक उपयोग करने की अपील की।