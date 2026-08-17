दिल्ली के 'फेफड़ों' पर संकट, राष्ट्रपति भवन के पास पीबीजी ग्राउंड की जमीन के उपयोग का प्रस्ताव

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राजधानी को साफ हवा देने वाले ''ग्रीन लंग्स'' यानी दिल्ली रिज क्षेत्र में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड (डीआरएमबी) की एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति इस वक्त पर्यावरणीय दृष्टि से खासे संवेदनशील इस रिज क्षेत्र में विकास और निर्माण से संबंद्ध 34 बड़ी परियोजनाओं की गहन जांच कर रही है।



इस पूरी सूची में सबसे चर्चित प्रस्ताव राष्ट्रपति भवन (गेट नंबर 28 के सामने) स्थित ''प्रेसिडेंट्स बाडीगार्ड'' (पीबीजी) परेड ग्राउंड की लगभग 12.6 हेक्टेयर जमीन के उपयोग का है। इसमें 7.58 हेक्टेयर अधिसूचित संरक्षित रिज क्षेत्र शामिल है, जिसे सेना की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल करने की योजना है।

सांसों और सेहत पर असर रिज दिल्ली का मुख्य प्राकृतिक एयर-फिल्टर है जो वायु प्रदूषण को सोखता है और तापमान को नियंत्रित रखता है। यहां होने वाले किसी भी बड़े निर्माण या पेड़ कटाई का सीधा असर दिल्ली वासियों की हवा और पर्यावरण पर पड़ेगा।

शहर के बड़े प्रोजेक्ट रडार पर सैन्य जरूरतों के अलावा जेएनयू में नया व्याख्यान कक्ष परिसर, इंक्यूबेशन सेंटर और ई-लर्निंग सेंटर (2.62 हेक्टेयर जमीन) बनाने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। कनेक्टिविटी व इंफ्रास्ट्रक्चर सूची में दिल्ली-करनाल ''नमो भारत'' कारिडोर, आइटीबीपी कार्यालय भवन, आर्मी अस्पताल में निर्माण, संगम विहार में नई सड़क, एमबी रोड पर ड्रेनेज कार्य और भूली भटियारी महल (सेंट्रल रिज) में बिजली केबल बिछाने का काम शामिल है।

ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल बुद्धा जयंती पार्क का पुनर्विकास और संजय वन में संरक्षण कार्य भी इसी समीक्षा के दायरे में हैं। पाश कॉलोनियों में री-डेवलपमेंट वसंत कुंज, वसंत विहार, ग्रेटर कैलाश भाग दो, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, कैलाश कालोनी, ईस्ट पटेल नगर और मल्कागंज जैसी प्राइम लोकेशनों पर कई निजी निर्माण और री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी इस जांच के दायरे में हैं। पेड़ों की कटाई और पर्यावरण पर सख्त पहरा 29 जुलाई को हुई बोर्ड बैठक के अनुसार, समिति ने जमीनी मुआयने (ग्राउंड सर्वे) के लिए 34 में से 10 प्रमुख प्रस्तावों को चुना है। इनमें से चार प्रोजेक्टों का निरीक्षण समिति स्वयं करेगी, जबकि छह का निरीक्षण मुख्य वन संरक्षक एवं समिति सदस्य 20 अगस्त से पहले पूरा करेंगे।