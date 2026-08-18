राष्ट्रपति भवन से JNU तक दिल्ली के 'ग्रीन लंग्स' पर संकट के बादल, सवालों में 34 बड़े प्रोजेक्ट्स; जांच शुरू

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राजधानी को साफ हवा देने वाले 'ग्रीन लंग्स' यानी दिल्ली रिज क्षेत्र में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड की उच्चस्तरीय स्थायी समिति पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील इस क्षेत्र में विकास और निर्माण से जुड़ी 34 बड़ी परियोजनाओं की जांच कर रही है।

इनमें सबसे चर्चित प्रस्ताव राष्ट्रपति भवन (गेट नंबर 28 के सामने) स्थित 'प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड' (पीबीजी) परेड ग्राउंड की करीब 12.6 हेक्टेयर जमीन के इस्तेमाल का है। इसमें 7.58 हेक्टेयर अधिसूचित संरक्षित रिज क्षेत्र शामिल है, जिसे सेना की प्रशिक्षण जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने की योजना है।

रिज में निर्माण से हवा पर पड़ेगा असर रिज दिल्ली का मुख्य प्राकृतिक एयर-फिल्टर है, जो वायु प्रदूषण को सोखता है और तापमान को नियंत्रित रखता है। ऐसे में यहां होने वाले किसी भी बड़े निर्माण या पेड़ कटाई का सीधा असर दिल्लीवासियों की हवा और सेहत पर पड़ सकता है।

समीक्षा के दायरे में सैन्य जरूरतों के अलावा जेएनयू में 2.62 हेक्टेयर जमीन पर नया व्याख्यान कक्ष परिसर, इंक्यूबेशन सेंटर और ई-लर्निंग सेंटर बनाने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। जांच के दायरे में कई परियोजनाएं कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं में दिल्ली-करनाल ''नमो भारत'' कारिडोर, आइटीबीपी कार्यालय भवन, आर्मी अस्पताल में निर्माण, संगम विहार में नई सड़क, एमबी रोड पर ड्रेनेज कार्य और भूली भटियारी महल (सेंट्रल रिज) में बिजली केबल बिछाने का काम शामिल है। इसके अलावा बुद्धा जयंती पार्क का पुनर्विकास और संजय वन में संरक्षण कार्य की भी समीक्षा की जा रही है।

वसंत कुंज, वसंत विहार, ग्रेटर कैलाश भाग दो, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, कैलाश कालोनी, ईस्ट पटेल नगर और मल्कागंज जैसी प्राइम लोकेशनों पर निजी निर्माण और री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी जांच के दायरे में हैं। 10 प्रस्तावों का होगा जमीनी मुआयना पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 29 जुलाई को हुई बोर्ड बैठक के अनुसार, समिति ने जमीनी मुआयने के लिए 34 में से 10 प्रमुख प्रस्तावों को चुना है। इनमें चार प्रोजेक्टों का निरीक्षण समिति स्वयं करेगी, जबकि छह का निरीक्षण मुख्य वन संरक्षक और समिति सदस्य 20 अगस्त से पहले पूरा करेंगे। स्थल निरीक्षण के दौरान समिति यह जांचेगी कि क्या निर्माण कार्य रिज के बाहर किसी वैकल्पिक जमीन पर संभव है या नहीं। इसके साथ ही खुदाई, चट्टानों की कटाई और ढलान की स्थिरता का रिज के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का भी वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा।

बोर्ड ने यह सख्त नियम भी तय किया है कि 100 से अधिक पेड़ काटने या एक हेक्टेयर से अधिक रिज भूमि के इस्तेमाल वाले प्रस्तावों के लिए समिति के सभी सदस्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।