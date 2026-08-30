दिल्ली में H1N1 ने बढ़ाई चिंता, 2729 केस के बीच 32 साल के मरीज की मौत; सरकारी आंकड़े अब भी शून्य

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में एच1एन1 संक्रमण के मामले 2,700 पार पहुंचने के बीच रविवार को पीएसआरआइ अस्पताल में 32 वर्षीय अरुण मलिक की मौत हो गई। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार उनका एच1एन1 का उपचार चल रहा था। इसे दिल्ली में एच1एन1 से होने वाली पहली मौत के तौर पर देखा जा रहा है।

द्वारका के निजी अस्पताल में भी एक 70 वर्षी बुजुर्ग की एच1एन1 से मौत की सूचना है। पर, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिलहाल सरकारी आंकड़ों में दिल्ली में एच1एन1 से मौत की संख्या शून्य है। रविवार को सरकार की ओर से दिल्ली में एच1एन1 की स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया गया।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में अब तक एच1एन1 के 2,729 मामले सामने आ चुके हैं। अकेले 27 अगस्त को 125 नए मामले मिले थे। इन्फ्लूएंजा ए और बी को मिलाकर कुल मामले 3,736 हो गए हैं। एच1एन1 कुल इन्फ्लूएंजा संक्रमण के करीब तीन-चौथाई मामले हैं।

शालीमार बाग में दो मौतों पर भी उठे थे सवाल इससे पहले अगस्त की शुरुआत में शालीमार बाग के एक निजी अस्पताल में एच1एन1 से एक किशोरी की मौत की सूचना सामने आई थी। परिवार के लोगों ने किशोरी के एच1एन1 से संक्रमित होने की बात कही थी। परिवार का यह भी कहना था कि किशोरी की बड़ी बहन की भी इसी तरह मौत हुई थी। हालांकि, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने इन मौतों को एच1एन1 से हुई मृत्यु के आधिकारिक आंकड़ों में शामिल नहीं किया था और लगातार दिल्ली में एच1एन1 से कोई मौत नहीं होने की बात कही थी।

अब पीएसआरआइ में एच1एन1 संक्रमित मरीज की मौत की सूचना सामने आने से एक बार फिर यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि संक्रमण से हुई मौत को आधिकारिक आंकड़ों में शामिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के क्या मानदंड हैं। विभाग को अरुण मलिक की जांच रिपोर्ट उपचार संबंधी विवरण और मृत्यु के कारण की समीक्षा के बाद स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।