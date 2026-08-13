दिल्ली में एक साल में मिले 5,570 HIV पॉजिटव नए मरीज, 12 ART सेंटरों पर 44,546 संक्रमितों का चल रहा इलाज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले एक वर्ष के दौरान 14 लाख 29 हजार जांच में 5570 नए HIV संक्रमित पाए गए हैं। वहीं, दिल्ली के 12 एंटीरेट्रोवायरल ट्रीटमेंट (एआरटी) केंद्रों में HIV-एड्स से पीड़ित 44 हजार 546 लोगों का नियमित उपचार चल रहा है।

HIV संक्रमण की रोकथाम, जांच और उपचार को लेकर दिल्ली सरकार ने अब जागरूकता अभियान तेज करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि HIV के बारे में जागरूकता सिर्फ स्वास्थ्य से जुडॉ विषय नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

सरकार का प्रयास है कि हर नागरिक को सही जानकारी, समय पर जांच, उपचार और जरूरी सहायता मिल सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि HIV संक्रमित किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के कारण भेदभाव का सामना न करना पड़े।

दो महीने तक चलेगा जागरूकता अभियान दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी (डीएसएसीएस) राजधानी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दो महीने तक व्यापक सूचना, शिक्षा एवं संचार (आइईसी) अभियान चलाएगी। अभियान में युवाओं, स्कूल-कॉलेजों, समुदायों, काॅलोनियों और झुग्गी बस्तियों तक पहुंचने पर विशेष जोर रहेगा। अभियान का संदेश 'एड्स को जानें-एड्स को रोकें' रखा गया है।

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अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में डॉ. बीएसए अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने 600 से अधिक छात्रों, गैर-सरकारी संगठनों, साझेदार संस्थानों और समुदायों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अभियान का औपचारिक आरंभ किया। इस मौके पर रैली भी निकाली गई।

92.13 % उच्च जोखिम वाले लोगों तक पहुंची सेवाएं इस मौके पर बताया गया कि नेशनल एड्स एवं यौन संचारित संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अधिक जोखिम वाले चिह्नित 92.13 प्रतिशत लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। सरकार का जोर संक्रमण की जल्द पहचान, समय पर उपचार और लोगों को HIV से जुड़ी सही जानकारी उपलब्ध कराने पर है।

बस्तियों से स्कूल-कॉलेज तक होंगे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों, कालोनियों और झुग्गी बस्तियों में जागरूकता बैठकें और लोक प्रस्तुतियां की जाएंगी। स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम, फ्लैश माब, रैलियां और घर-घर संपर्क अभियान चलाए जाएंगे। डिजिटल प्लेटफाॅर्म और इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से भी लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी।