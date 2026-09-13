पहले बंटवारे ने बनाया शरणार्थी, अब SIR में फिर पहचान का संकट; दिल्ली में 300 से ज्यादा नाम गायब

शशि ठाकुर, नई दिल्ली। बंटवारे का दर्द झेलकर पाकिस्तान से दिल्ली आए हिंदू शरणार्थियों ने यहां नई जिंदगी बसाई थी। लेकिन अब दशकों बाद विक्रम नगर की इसी शरणार्थी कालोनी में एसआइआर ने उनकी चिंता फिर बढ़ा दी है।

कालोनी के 300 से अधिक लोगों के नाम एसआइआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिन्हें रिकार्ड में या तो दूसरी जगह शिफ्ट दिखाया गया है या फिर मृत घोषित कर दिया गया है।

वहीं, कई मतदाताओं के नाम में पिता के नाम या टाइटल की स्पेलिंग में अंतर होने पर भी नोटिस जारी किए गए हैं। अब इन लोगों को दस्तावेज लेकर लाजपत नगर स्थित सरकारी स्कूल में लगाए गए एसआइआर कैंप में सुनवाई के लिए पहुंचना होगा।

सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हो रही है। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी जिंदगी यहीं बिताई है और उनकी पहचान पहले भी सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में बार-बार अपनी नागरिकता और पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज दिखाने पड़ रहे हैं।

आरडब्ल्यूए के प्रधान भारत भूषण मल्होत्रा ने कहा कि कालोनी में ही अलग एसआइआर कैंप लगाया जाना चाहिए, ताकि बुजुर्गों और महिलाओं को दस्तावेज लेकर दूर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि यहां रहने वाले अधिकांश परिवार वर्षों से इसी पते पर रह रहे हैं और उनके नाम लंबे समय से मतदाता सूची में दर्ज रहे हैं।