दिल्ली से खत्म हो रहे कूड़े के पहाड़, 4 नए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स से कचरे का होगा पक्का इलाज
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वैज्ञानिक रोडमैप से ओखला, भलस्वा और गाजीपुर के लैंडफिल साइट्स से 85-95 ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली के लैंडफिल साइट्स से 85-95 एकड़ जमीन वापस मिली।
ओखला, भलस्वा, गाजीपुर लैंडफिल का वैज्ञानिक निस्तारण, स्वच्छ वातावरण।
भविष्य के कचरा प्रबंधन हेतु 4 नए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों (लैंडफिल साइट्स) से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि एक वैज्ञानिक रोडमैप के जरिए राजधानी के लैंडफिल साइट्स को दोबारा इस्तेमाल योग्य (रिक्लेम) भूमि में सफलतापूर्वक बदला जा रहा है।
स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर जीवन स्तर
मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक ओखला, भलस्वा और गाजीपुर स्थित तीनों प्रमुख लैंडफिल साइट्स से कचरे का निस्तारण कर लगभग 85 से 95 एकड़ जमीन वापस प्राप्त (रिक्लेम) कर ली गई है। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सीधा लाभ कूड़े के पहाड़ों के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को मिल रहा है, जिससे उन्हें अब एक स्वच्छ वातावरण और बेहतर जीवन स्तर (Quality of Life) प्राप्त हो रहा है।
बीजेपी का वर्किंग मॉडल और 4 नए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट
इस पहल को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का 'वर्किंग मॉडल' बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य "आज के वादों को पूरा करना और कल के लिए योजना बनाना" है। भविष्य में रोज़ाना पैदा होने वाले कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए दिल्ली में चार नए वेस्ट-टू-एनर्जी (Waste-to-Energy) प्लांट भी विकसित किए जा रहे हैं। इन प्लांट्स के शुरू होने से यह सुनिश्चित होगा कि राजधानी के दैनिक कचरे का सही प्रबंधन हो सके और भविष्य में कूड़े के नए पहाड़ खड़े न हों।