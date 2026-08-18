दिल्ली में राशन डीलरों के लिए बदले नियम, SHG-NGO भी चला सकेंगे दुकान; गड़बड़ी पर होगा बड़ा एक्शन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में राशन की दुकानों पर खाद्यान्न की हेराफेरी और मनमानी करने वाले दुकानदारों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार के खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन दुकानों के लिए नया नियामक ढांचा लागू किया है।

इसके तहत 100 किलोग्राम से ज्यादा स्टाॅक में गड़बड़ी मिलने पर डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। साथ ही लाइसेंस निलंबित करने और ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी। 'दिल्ली निर्दिष्ट वस्तु (वितरण विनियमन) आदेश, 2026' के तहत करीब चार दशक पुराने 1981 के नियमों को बदला गया है। नए नियमों में राशन में गड़बड़ी की मात्रा के हिसाब से जुर्माने और कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। 25 किलो से ज्यादा की गड़बड़ी पर लगेगा जुर्माना नए नियमों के अनुसार, 25 से 50 किलो तक का अंतर मिलने पर 2000 रुपये की परफॉर्मेंस गारंटी जब्त हो जाएगी। 50 से 100 किलो की गड़बड़ी मिलने पर 10,000 रुपये जब्त किए जाएंगे और लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा।

वहीं, 100 किलो से अधिक की कमी मिलने पर पूरी गारंटी राशि जब्त की जाएगी। इसके साथ लाइसेंस कैंसिल करने, एफआईआर दर्ज कराने और ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई होगी। ई-पोस मशीन से छेड़छाड़ पर लाइसेंस होगा रद ई-पोस मशीन से छेड़छाड़, अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन, गंदगी और लाभार्थियों से दुर्व्यवहार जैसे मामलों में भी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में 25,000 रुपये तक की राशि जब्त करने के साथ लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।