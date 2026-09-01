दिल्ली में 70 साल की उम्र पर राशन दुकान का लाइसेंस होगा रद! नए गजट नोटिफिकेशन पर डीलरों में रोष
दिल्ली सरकार के नए गजट नोटिफिकेशन में 70 वर्ष की आयु पर राशन दुकानदारों का लाइसेंस रद्द करने के प्रावधान ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली सरकार के नए नियम से राशन डीलर नाराज।
70 वर्ष आयु पर लाइसेंस रद्द होने का विरोध।
भाजपा सांसद ने डीलरों को मदद का आश्वासन दिया।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के नए गजट नोटिफिकेशन-2026 में 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) का लाइसेंस रद् किए जाने के प्रविधान को लेकर राशन दुकानदारों में नाराजगी है।
दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ के मुताबिक, इस प्रविधान से राजधानी के सैकड़ों वरिष्ठ राशन डीलरों का लाइसेंस प्रभावित हो सकता है और उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा।
इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ के बैनर तले वरिष्ठ राशन दुकानदार केशवपुरम में जुटे। बैठक में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी पहुंचे। उन्होंने राशन डीलरों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और खाद्य मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के सामने उठाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ राशन दुकानदारों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं संघ ने कहा कि सरकार से बातचीत के बाद भी राहत नहीं मिली तो कानूनी विकल्प पर विचार किया जाएगा।
जोखिम उठाकर पहुंचाया था खाद्यान्न
संघ के अध्यक्ष शिव कुमार गर्ग ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के करीब 2,000 राशन डीलरों ने जोखिम उठाकर जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक खाद्यान्न पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके मुताबिक, इस दौरान 20 से अधिक राशन डीलरों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत भी हो गई थी।
गर्ग ने राशन आपूर्ति और भुगतान से जुड़ी समस्याएं भी उठाईं। उन्होंने दावा किया कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का राशन एक साथ वितरित करने के निर्देश के बावजूद कई दुकानों पर दो महीने का राशन भी पूरी तरह नहीं पहुंचा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई महीनों से दुकानदारों को मार्जिन मनी/कमीशन का भुगतान नहीं हुआ है।