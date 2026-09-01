दिल्ली में 70 साल की उम्र पर राशन दुकान का लाइसेंस होगा रद! नए गजट नोटिफिकेशन पर डीलरों में रोष

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के नए गजट नोटिफिकेशन-2026 में 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) का लाइसेंस रद् किए जाने के प्रविधान को लेकर राशन दुकानदारों में नाराजगी है।

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ के मुताबिक, इस प्रविधान से राजधानी के सैकड़ों वरिष्ठ राशन डीलरों का लाइसेंस प्रभावित हो सकता है और उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा।



इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ के बैनर तले वरिष्ठ राशन दुकानदार केशवपुरम में जुटे। बैठक में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी पहुंचे। उन्होंने राशन डीलरों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और खाद्य मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के सामने उठाया जाएगा।