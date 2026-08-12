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    दिल्ली के 5 बड़े रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग बंद, सुरक्षा के मद्देनजर 15 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:37 AM (IST)

    स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसके चलते 12 से 15 अगस्त तक दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशन ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- ai generated

    सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- ai generated

    HighLights

    1. स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए रेलवे सुरक्षा बढ़ाई गई।

    2. दिल्ली के पांच प्रमुख स्टेशनों पर पार्सल सेवा निलंबित।

    3. 12 से 15 अगस्त तक पार्सल हैंडलिंग पर प्रतिबंध।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखकर रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यात्रियों व उनके सामान की गहन जांच की जा रही है।

    सुरक्षा व्यवस्था बनाने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो इसे लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों से पार्सल सेवा अस्थायी तौर पर बंद रखने का निर्णय लिया है। सभी वाणिज्यिक औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ-साथ सुरक्षा प्रोटोकाल आदि का पालन करने के बाद पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग की अनुमति होगी।

    किन सामानों पर प्रतिबंध?

    नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशनों पर 12 अगस्त से से 15 अगस्त तक सभी प्रकार की पार्सल हैंडलिंग गतिविधियों (लीज़्ड एसएलआर, वीपी और डिमांड वीपी की हैंडलिंग) पर प्रतिबंध लगाया गया है। पार्सल गोदाम और प्लेटफार्म पार्सल के सामान से मुक्त रहेंगे।

    उपर्युक्त सभी स्टेशनों पर लीज़्ड एसएलआर और वीपी (डिमांड वीपी सहित) सहित आवक और जावक दोनों प्रकार के यातायात पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी न तो यहां से कोई पार्सल जाएगा और न ही किसी अन्य स्टेशन से आने वाला पार्सल उतारा जाएगा। यात्री व्यक्तिगत सामान को केवल अपने साथ कोच में लेकर जा सकते हैं।

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