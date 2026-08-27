इतिहास के पन्नों में सिमटी दिल्ली रेस क्लब की विरासत, खाली कराई गई 53 एकड़ भूमि

पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास के नजदीक लोक कल्याण मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक दिल्ली रेस क्लब की 53.242 एकड़ जमीन पर आखिरकार प्रशासन ने नियंत्रण ले लिया है। अदालत द्वारा क्लब की अंतरिम रोक की याचिका खारिज किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसके तहत इस विशाल परिसर को देखभाल और रखरखाव के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को सौंप दिया गया है। करीब एक सदी पुरानी इस विरासत पर बुलडोजर चलने से वहां का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है।

यह पूरी कानूनी कार्रवाई सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम की धारा पांच के तहत की गई। पटियाला हाउस कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दिल्ली रेस क्लब लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एस्टेट आफिसर के 11 अगस्त के बेदखली आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि क्लब को अपनी बात रखने और साक्ष्य पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि 1994 के बाद से इस लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ था और केवल किराया देते रहने से लीज स्वतः नवीनीकृत नहीं मानी जा सकती।

परिसर अब पूरी तरह खामोश और मलबे से अटा पड़ा प्रशासनिक कार्रवाई के तहत रेस कोर्स के ऐतिहासिक अस्तबल, बुकमेकर्स रिंग, विनिंग पोस्ट और सैडलिंग एन्क्लोजर को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। कभी घोड़ों की टाप और उनके हिनहिनाने से गूंजने वाला यह परिसर अब पूरी तरह खामोश और मलबे से अटा पड़ा है।

एक समय यहां 250 से अधिक उच्च नस्ल के घोड़े थे, जिनमें से दो सौ से अधिक को पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूरु, हैदराबाद और कोलकाता के रेस क्लबों में भेजा जा चुका है, जबकि शेष घोड़ों को भी आगामी दिनों में सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की तैयारी है।