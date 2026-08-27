इतिहास के पन्नों में सिमटी दिल्ली रेस क्लब की विरासत, खाली कराई गई 53 एकड़ भूमि
दिल्ली रेस क्लब की 53 एकड़ से अधिक जमीन पर प्रशासन ने नियंत्रण कर लिया है, जिसे अदालत द्वारा अंतरिम ...और पढ़ें
HighLights
प्रशासन ने दिल्ली रेस क्लब की 53 एकड़ जमीन पर नियंत्रण किया।
अदालत ने क्लब की अंतरिम रोक की याचिका खारिज कर दी।
ऐतिहासिक परिसर ध्वस्त, हजारों परिवारों की आजीविका पर गंभीर संकट।
पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास के नजदीक लोक कल्याण मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक दिल्ली रेस क्लब की 53.242 एकड़ जमीन पर आखिरकार प्रशासन ने नियंत्रण ले लिया है। अदालत द्वारा क्लब की अंतरिम रोक की याचिका खारिज किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसके तहत इस विशाल परिसर को देखभाल और रखरखाव के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को सौंप दिया गया है। करीब एक सदी पुरानी इस विरासत पर बुलडोजर चलने से वहां का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है।
यह पूरी कानूनी कार्रवाई सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम की धारा पांच के तहत की गई। पटियाला हाउस कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दिल्ली रेस क्लब लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एस्टेट आफिसर के 11 अगस्त के बेदखली आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि क्लब को अपनी बात रखने और साक्ष्य पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि 1994 के बाद से इस लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ था और केवल किराया देते रहने से लीज स्वतः नवीनीकृत नहीं मानी जा सकती।
परिसर अब पूरी तरह खामोश और मलबे से अटा पड़ा
प्रशासनिक कार्रवाई के तहत रेस कोर्स के ऐतिहासिक अस्तबल, बुकमेकर्स रिंग, विनिंग पोस्ट और सैडलिंग एन्क्लोजर को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। कभी घोड़ों की टाप और उनके हिनहिनाने से गूंजने वाला यह परिसर अब पूरी तरह खामोश और मलबे से अटा पड़ा है।
एक समय यहां 250 से अधिक उच्च नस्ल के घोड़े थे, जिनमें से दो सौ से अधिक को पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूरु, हैदराबाद और कोलकाता के रेस क्लबों में भेजा जा चुका है, जबकि शेष घोड़ों को भी आगामी दिनों में सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की तैयारी है।
पांच हजार से अधिक परिवारों पर संकट
इस क्लब के बंद होने से केवल खेल का ही अंत नहीं हुआ है, बल्कि इससे जुड़े लगभग पांच हजार परिवारों, जिनमें ट्रेनर, जाकी, ठेकेदार और श्रमिक शामिल हैं, उनके सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कई परिवारों की पीढ़ियां इस विरासत और घोड़ों की देखभाल से जुड़ी रही हैं। 1926 में स्थापित और लुटियंस दिल्ली की पहचान बन चुका यह रेस क्लब अब इतिहास के पन्नों में सिमटता जा रहा है, हालांकि इस मामले की मुख्य कानूनी सुनवाई अब 26 सितंबर, 2026 को निर्धारित की गई है।
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