दिल्ली पीडब्ल्यूडी में 44 कनिष्ठ अभियंताओं का तबादला, कार्यप्रणाली में सुधार पर जोर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में कामकाज को बेहतर बनाने और विभागीय कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से कनिष्ठ अभियंताओं के तबादले और नई नियुक्तियां लगातार जारी हैं।

इसी क्रम में विभाग ने 44 कनिष्ठ अभियंताओं के तबादले किए हैं। इनमें सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों विंग के अभियंता शामिल हैं। कुछ अभियंताओं को एक कार्यक्षेत्र से दूसरे में भेजा गया है, जबकि कुछ को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

तबादला प्रक्रिया जारी है विभाग में यह तबादला प्रक्रिया ऐसे समय में जारी है, जब सड़कों के रखरखाव, मरम्मत और निर्माण कार्यों को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। इससे पहले भी कनिष्ठ अभियंताओं के तबादले और तैनाती में बदलाव किए गए थे। अब एक बार फिर बड़ी संख्या में अभियंताओं के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। इससे स्पष्ट है कि विभाग में कर्मचारियों की तैनाती को लेकर बदलाव का सिलसिला जारी है।

अभियंताओं को मिली नई जिम्मेदारी तबादला आदेश में अलग-अलग क्षेत्रों और कार्यालयों में तैनात अभियंताओं को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसका उद्देश्य उपलब्ध अभियंताओं का बेहतर उपयोग करना और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जरूरत के अनुसार कर्मचारियों की तैनाती करना माना जा रहा है।