दिल्ली में घर बसाने का सपना होगा पूरा, तीन बड़े आवासीय प्रोजेक्ट पर जल्द शुरू होगा काम
दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी गुलाबी बाग, कल्याणवास और बहापुर में तीन बड़े आवासीय प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। इनमें गुलाबी बाग और कल्याणवास में निजी खरीदारों के लिए भी फ्लैट होंगे, जबकि बहापुर में केवल वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवास बनेंगे।
HighLights
गुलाबी बाग, कल्याणवास, बहापुर में तीन प्रोजेक्ट शुरू होंगे।
गुलाबी बाग, कल्याणवास में निजी फ्लैट व व्यावसायिक स्थान।
बहापुर में केवल वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 160 आवास।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) इस वर्ष गुलाबी बाग, कल्याणवास और बहापुर में तीन बड़े आवासीय प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की तैयारी में है। इनमें गुलाबी बाग और कल्याणवास परियोजनाएं खास हैं, क्योंकि यहां सरकारी आवास के साथ निजी खरीदारों के लिए भी फ्लैट और व्यावसायिक स्थान विकसित किए जाएंगे। यानी सरकारी जमीन अब सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के आवास तक सीमित नहीं रहेगी।
पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार, इन परियोजनाओं का उद्देश्य सरकारी जमीन का अधिकतम उपयोग कर आधुनिक, उच्च घनत्व वाले आवासीय और मिश्रित उपयोग वाले परिसर विकसित करना है। गुलाबी बाग और कल्याणवास परियोजनाओं से होने वाली आय से निर्माण लागत की भरपाई में मदद मिलने की उम्मीद है।
गुलाबी बाग में 70 एकड़ जमीन पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
गुलाबी बाग में करीब 70 एकड़ क्षेत्र में पुराने सरकारी क्वार्टरों को हटाकर हाईराइज परिसर विकसित किया जाएगा। यहां करीब 400-500 एफएआर के आधार पर लगभग 2.25 करोड़ वर्गफीट निर्मित क्षेत्र विकसित होने का अनुमान है। इसमें करीब 90 प्रतिशत हिस्सा आवासीय और 10 प्रतिशत व्यावसायिक होगा।
व्यावसायिक हिस्से में दुकानें, कार्यालय या मॉल जैसी सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। आवासीय हिस्से में टाइप-2, टाइप-3 और टाइप-4 सरकारी आवास के साथ निजी खरीदारों के लिए अतिरिक्त फ्लैट भी बनाए जाएंगे। परियोजना को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के नियमों के अनुरूप विकसित किया जाएगा।
कल्याणवास में भी निजी बिक्री के लिए होंगे फ्लैट
पूर्वी दिल्ली के 32 एकड़ में फैले कल्याणवास परिसर में भी 400-500 एफएआर के साथ निर्मित क्षेत्र विकसित होने का अनुमान है। यहां करीब 90 प्रतिशत आवासीय और 10 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग होगा। कुछ फ्लैट सरकारी आवंटन के लिए रखे जाएंगे, जबकि अतिरिक्त आवासीय इकाइयां आम लोगों को बेची जाएंगी।
बहापुर में सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवास
बहापुर में करीब चार एकड़ जमीन पर लगभग चार लाख वर्गफीट निर्मित क्षेत्र वाला छोटा प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। यहां 160 सरकारी फ्लैट बनाए जाएंगे, जिनमें 80 टाइप-5 और 80 टाइप-6 आवास होंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 400 करोड़ रुपये है। यहां न व्यावसायिक क्षेत्र होगा और न ही निजी बिक्री के लिए आवास होंगे।
पीडब्ल्यूडी के अनुसार, इन परियोजनाओं के लिए भूमि और मौजूदा भवनों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। पुराने आवासों में रह रहे परिवारों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर पुनर्विकास किया जाएगा।
परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और ठेकेदारों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पुराने सरकारी आवासों को आधुनिक बनाने के साथ बड़े सरकारी भूखंडों का अधिक प्रभावी उपयोग करना है।
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