दिल्ली में घर बसाने का सपना होगा पूरा, तीन बड़े आवासीय प्रोजेक्ट पर जल्द शुरू होगा काम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) इस वर्ष गुलाबी बाग, कल्याणवास और बहापुर में तीन बड़े आवासीय प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की तैयारी में है। इनमें गुलाबी बाग और कल्याणवास परियोजनाएं खास हैं, क्योंकि यहां सरकारी आवास के साथ निजी खरीदारों के लिए भी फ्लैट और व्यावसायिक स्थान विकसित किए जाएंगे। यानी सरकारी जमीन अब सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के आवास तक सीमित नहीं रहेगी।

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार, इन परियोजनाओं का उद्देश्य सरकारी जमीन का अधिकतम उपयोग कर आधुनिक, उच्च घनत्व वाले आवासीय और मिश्रित उपयोग वाले परिसर विकसित करना है। गुलाबी बाग और कल्याणवास परियोजनाओं से होने वाली आय से निर्माण लागत की भरपाई में मदद मिलने की उम्मीद है।

गुलाबी बाग में 70 एकड़ जमीन पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गुलाबी बाग में करीब 70 एकड़ क्षेत्र में पुराने सरकारी क्वार्टरों को हटाकर हाईराइज परिसर विकसित किया जाएगा। यहां करीब 400-500 एफएआर के आधार पर लगभग 2.25 करोड़ वर्गफीट निर्मित क्षेत्र विकसित होने का अनुमान है। इसमें करीब 90 प्रतिशत हिस्सा आवासीय और 10 प्रतिशत व्यावसायिक होगा।

व्यावसायिक हिस्से में दुकानें, कार्यालय या मॉल जैसी सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। आवासीय हिस्से में टाइप-2, टाइप-3 और टाइप-4 सरकारी आवास के साथ निजी खरीदारों के लिए अतिरिक्त फ्लैट भी बनाए जाएंगे। परियोजना को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के नियमों के अनुरूप विकसित किया जाएगा।

कल्याणवास में भी निजी बिक्री के लिए होंगे फ्लैट पूर्वी दिल्ली के 32 एकड़ में फैले कल्याणवास परिसर में भी 400-500 एफएआर के साथ निर्मित क्षेत्र विकसित होने का अनुमान है। यहां करीब 90 प्रतिशत आवासीय और 10 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग होगा। कुछ फ्लैट सरकारी आवंटन के लिए रखे जाएंगे, जबकि अतिरिक्त आवासीय इकाइयां आम लोगों को बेची जाएंगी।