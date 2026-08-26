50 मंजिला नए सचिवालय के लिए सलाहकार नियुक्त करेगी दिल्ली सरकार, PWD ने जारी की निविदा
दिल्ली सरकार के 50 मंजिला नए सचिवालय परिसर के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने सलाहकार सेवाएं लेने की निविदा जारी की है। यह सलाहकार संस्था पूरी योजना, विस्तृत रिपोर्ट और निर्माण से जुड़े दस्तावेज तैयार करेगी, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर है।
HighLights
पीडब्ल्यूडी ने 50 मंजिला सचिवालय के लिए निविदा जारी की।
सलाहकार संस्था निर्माण की पूरी योजना तैयार करेगी।
आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर, अनुभव अनिवार्य।
राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के 5्र0 मंजिला नए सचिवालय परिसर के निर्माण की दिशा में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने तैयारी शुरू कर दी है। आइटीओ पर प्रस्तावित इस परिसर के लिए विभाग ने सलाहकार सेवाएं लेने की निविदा जारी की है।
चयनित सलाहकार संस्था सचिवालय परिसर की पूरी योजना तैयार करने से लेकर निर्माण से पहले की विस्तृत रिपोर्ट और निविदा से जुड़े दस्तावेज तैयार करेगी।
निविदा के तहत दो चरणों में अानलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसमें 20 लाख रुपये की बयाना राशि जमा करनी होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 14 सितंबर तय की गई है। इससे पहले सात सितंबर को पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता कार्यालय में बैठक प्रस्तावित की गई है।
सलाहकार संस्था के लिए बड़े निर्माण कार्यों का अनुभव अनिवार्य किया गया है। जिसके तहत पिछले सात वर्षों में संस्था ने कम से कम 1.20 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल वाली तीन समान परियोजनाओं, 1.80 लाख वर्गमीटर वाली दो परियोजनाओं या 2.40 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल वाली एक परियोजना में परामर्श का काम किया होना चाहिए। संयुक्त उद्यम के माध्यम से आवेदन की अनुमति नहीं होगी।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी बनानी होगी
चयनित सलाहकार को स्थल का डिजिटल सर्वेक्षण, जमीन की जांच, परिसर की मुख्य योजना, मंजिलों की योजना, बाहरी स्वरूप और चित्र तैयार करने होंगे। इसके अलावा परियोजना को लेकर तीन तरह के डिजाइन बनाकर देने होंगे आैर पूरे परिसर का दृश्य प्रदर्शन भी तैयार करना होगा।
सलाहकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी बनानी होगी। इसमें भवन, बिजली और यांत्रिक कार्यों की अनुमानित लागत, डिजाइन का आधार, निर्माण की समयसीमा और हर वर्ष होने वाले खर्च का ब्योरा शामिल होगा। निर्माण शुरू होने के बाद ठेकेदार द्वारा तैयार किए जाने वाले विस्तृत वास्तु चित्रों की जांच और मंजूरी की जिम्मेदारी भी सलाहकार की होगी।
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