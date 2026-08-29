दिल्ली में बारिश ने खोली ड्रेनेज की पोल, अब 139 जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर PWD का एक्शन; 31 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट
दिल्ली में बार-बार होने वाले जलभराव से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी ने 139 चिह्नित हॉटस्पॉट की विशेष जांच शुरू की ...और पढ़ें
HighLights
पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के 139 जलभराव हॉटस्पॉट की जांच शुरू की।
ड्रेनेज व्यवस्था, नालों के आउटफाल और ब्लॉकेज की हो रही जांच।
अधिकारियों को 31 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में बार-बार होने वाले जलभराव से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अपने अधीन आने वाले जलभराव वाले हाटस्पाट की विशेष जांच शुरू कर दी है।
विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और इंजीनियरों को मौके पर पहुंचकर ड्रेनेज व्यवस्था, नालों के आउटफाल, सिल्ट जमा होने, ब्लॉकेज और पंपिंग व्यवस्था की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी स्थानों की विस्तृत रिपोर्ट 31 अगस्त तक पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव को सौंपी जानी है।
दिल्ली में 24 और 25 अगस्त को हुई तेज वर्षा के दौरान कई प्रमुख सड़कों और इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई थी।
जलभराव पर ऐक्शन
इसके बाद उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पीडब्ल्यूडी और दिल्ली पुलिस के साथ स्थिति की समीक्षा कर संबंधित एजेंसियों को खामियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले ट्रैफिक पुलिस ने 20 अगस्त तक हुई वर्षा के दौरान जलभराव के 113 स्थान चिह्नित किए थे।
इसके बाद 24 अगस्त की वर्षा में 26 और स्थानों पर जलभराव दर्ज किया गया। इन स्थानों पर जलभराव की समस्या बार-बार सामने आने के कारण अब पीडब्ल्यूडी स्तर पर फील्ड सर्वे कर यह पता लगाया जा रहा है कि मौजूदा ढांचे और उपलब्ध संसाधनों के भीतर तत्काल कौन-कौन से सुधार किए जा सकते हैं।
जलभराव पर पीडब्ल्यूडी का निरीक्षण अभियान
पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू हो चुका है। प्रधान सचिव पीडब्ल्यूडी मेहरौली-बदरपुर रोड के जलभराव वाले स्थानों का निरीक्षण करेंगे, जबकि विशेष सचिव एमजी रोड, पुरानी दिल्ली-गुरुग्राम रोड और महिपालपुर बाईपास का जायजा लेंगे।
विभाग के मुख्य अभियंताओं को भी अपने-अपने क्षेत्रों में जलभराव वाले स्थानों की जांच की जिम्मेदारी दी गई है।
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