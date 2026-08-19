दिल्ली PWD के अपने इंजीनियरिंग कैडर का रास्ता साफ, केंद्र को भेजा प्रस्ताव; भर्ती के लिए बनेगी नई व्यवस्था
दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी के लिए अपना इंजीनियरिंग कैडर बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा है। यह कदम परियोजनाओं में निरंतरता सुनिश्चित करने और मौजूदा तबादला संबंधी समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
HighLights
पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग कैडर गठन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा।
परियोजनाओं में निरंतरता हेतु स्वतंत्र कैडर की आवश्यकता।
भर्ती नियम और अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया बनेगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लिए अपना इंजीनियरिंग कैडर गठित करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है।
सरकार ने विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा है। केंद्र से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद कैडर गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
केंद्र की मंजूरी आवश्यक
लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि स्वतंत्र कैडर के लिए केंद्र की मंजूरी आवश्यक है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली पीडब्ल्यूडी अपने इंजीनियरिंग कैडर के लिए भर्ती नियम तैयार करेगा।
अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। भर्ती नियम तैयार करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) या किसी अन्य पेशेवर संस्था से सलाह लेने की संभावना है।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल जुलाई में पीडब्ल्यूडी के लिए अलग कैडर बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद विभाग ने प्रस्ताव तैयार करने के साथ विभिन्न विभागों से जरूरी मंजूरियां लेने की प्रक्रिया शुरू की।
सरकार ने इस सुधार के तौर-तरीकों पर सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों की समिति भी गठित की थी।
निरंतरता पर पड़ता है असर
सरकार का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में दिल्ली पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले कई अधिकारी सीपीडब्ल्यूडी के कैडर नियंत्रण में हैं। बार-बार तबादले और पदस्थापन से परियोजनाओं की निरंतरता प्रभावित होती है।
सरकार के मुताबिक इससे सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी, लागत बढ़ने और जवाबदेही से जुड़ी समस्याएं पैदा होती हैं।
प्रस्ताव मंजूर होने पर दिल्ली पीडब्ल्यूडी में तैनात सीपीडब्ल्यूडी से प्रतिनियुक्त अधिकारियों को अपने मूल कैडर में लौटने अथवा निर्धारित शर्तों के तहत नए दिल्ली पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग कैडर में स्थायी रूप से शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा।