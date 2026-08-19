दिल्ली PWD के अपने इंजीनियरिंग कैडर का रास्ता साफ, केंद्र को भेजा प्रस्ताव; भर्ती के लिए बनेगी नई व्यवस्था

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लिए अपना इंजीनियरिंग कैडर गठित करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है।

सरकार ने विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा है। केंद्र से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद कैडर गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

केंद्र की मंजूरी आवश्यक

लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि स्वतंत्र कैडर के लिए केंद्र की मंजूरी आवश्यक है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली पीडब्ल्यूडी अपने इंजीनियरिंग कैडर के लिए भर्ती नियम तैयार करेगा।

अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। भर्ती नियम तैयार करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) या किसी अन्य पेशेवर संस्था से सलाह लेने की संभावना है।



बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल जुलाई में पीडब्ल्यूडी के लिए अलग कैडर बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद विभाग ने प्रस्ताव तैयार करने के साथ विभिन्न विभागों से जरूरी मंजूरियां लेने की प्रक्रिया शुरू की।