शाहदरा को जाम से मिलेगी राहत, दिल्ली के बिहारी कॉलोनी से टेल्को टी-प्वाइंट तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर
Delhi News: दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने बिहारी कॉलोनी से टेल्को टी-प्वाइंट तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए सलाहकार की नियुक्ति को मंजूरी दी है।
HighLights
एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए सलाहकार की नियुक्ति को मंजूरी।
शाहदरा में ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत।
सलाहकार सेवाओं के लिए 2.63 करोड़ रुपये स्वीकृत।
वीके शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने बिहारी कॉलोनी(Bihari Colon)/कांति नगर पुल से टेल्को लालबत्ती (टाटा टेल्को टी-प्वाइंट) तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
स्वामी दयानंद मार्ग (रोड नंबर-57) के पास ट्रंक ड्रेन नंबर-1 पर प्रस्तावित इस एलिवेटेड रोड के लिए सलाहकार की नियुक्ति को प्रशासनिक मंजूरी और व्यय स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 2.63 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
पीडब्ल्यूडी के गत 3 अगस्त के मंजूरी आदेश के अनुसार, यह राशि वित्त वर्ष 2026-27 में अनुसंधान एवं विकास तथा व्यवहार्यता अध्ययन से संबंधित बजट से खर्च की जाएगी।
डीपीआर तैयार करने के लिए मिला बजट
परियोजना के शुरुआती चरण में नियुक्त होने वाला सलाहकार विस्तृत यातायात सर्वेक्षण, परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन, परियाेजना की संभावित अड़चनाें और उन्हें दूर करने के लिए अध्ययन और प्रारंभिक इंजीनियरिंग का काम करेगी।
इसके अलावा सलाहकार को एलिवेटेड रोड के लिए विभिन्न वैकल्पिक अवधारणाएं तैयार करने, उनकी लागत का अनुमान लगाने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
यानी अभी सरकार ने सड़क बनाने के लिए 2.63 करोड़ रुपये मंजूर नहीं किए हैं, बल्कि परियोजना की तकनीकी और व्यवहार्यता संबंधी तैयारी के लिए सलाहकार सेवाओं की स्वीकृति दी है। सलाहकार का चयन पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत राशि से अधिक खर्च सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। सलाहकार को निर्धारित समयसीमा और स्वीकृत लागत के भीतर अपनी सेवाएं पूरी करनी होंगी।
यह भी पढ़ें- CM रेखा ने कोंडली पुल का किया उद्घाटन, दिल्ली में जाम से मिलेगी राहत; नोएडा से बेहतर होगी कनेक्टिविटी