शाहदरा को जाम से मिलेगी राहत, दिल्ली के बिहारी कॉलोनी से टेल्को टी-प्वाइंट तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर

वीके शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने बिहारी कॉलोनी(Bihari Colon)/कांति नगर पुल से टेल्को लालबत्ती (टाटा टेल्को टी-प्वाइंट) तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

स्वामी दयानंद मार्ग (रोड नंबर-57) के पास ट्रंक ड्रेन नंबर-1 पर प्रस्तावित इस एलिवेटेड रोड के लिए सलाहकार की नियुक्ति को प्रशासनिक मंजूरी और व्यय स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 2.63 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

पीडब्ल्यूडी के गत 3 अगस्त के मंजूरी आदेश के अनुसार, यह राशि वित्त वर्ष 2026-27 में अनुसंधान एवं विकास तथा व्यवहार्यता अध्ययन से संबंधित बजट से खर्च की जाएगी। डीपीआर तैयार करने के लिए मिला बजट परियोजना के शुरुआती चरण में नियुक्त होने वाला सलाहकार विस्तृत यातायात सर्वेक्षण, परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन, परियाेजना की संभावित अड़चनाें और उन्हें दूर करने के लिए अध्ययन और प्रारंभिक इंजीनियरिंग का काम करेगी।