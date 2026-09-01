प्राइवेट स्लीपर बसों में महिलाएं कितनी सुरक्षित? CCTV से पैनिक बटन तक उठी मांग; 3 महीनों में यौन उत्पीड़न के 2 केस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में निजी स्लीपर बसों में यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। महज तीन महीनों के भीतर प्राइवेट स्लीपर बसों में यौन उत्पीड़न की दो अलग-अलग घटनाएं सामने आने के बाद बस संचालन में सुरक्षा कमियों और लापरवाही का खुलासा हुआ है। बता दें कि दिल्ली में

इन दो मामलों ने बढ़ाई चिंता बता दें कि 4 अगस्त को दिल्ली में परी चौक से कश्मीरी गेट तक करीब 47 किलोमीटर के सफर के दौरान दिल्ली की सड़कों पर चलती बस में पीड़िता के साथ लगातार दरिंदगी की गई। वहीं, मई माह में बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी और रानी बाग इलाके में दिल्ली से बिहार चलने वाली एक प्राइवेट स्लीपर बस में 30 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था।

सुरक्षा में भारी चूक और नियम-कानूनों की अनदेखी निजी अंतरराज्यीय (Interstate) बसें बिना किसी कड़े नियमन और जांच के सड़कों पर दौड़ रही हैं। चालान और परमिट का उल्लंघन: कई बसों पर यातायात चालान लंबित हैं और परमिट नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है, फिर भी इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही।

कई बसों पर यातायात चालान लंबित हैं और परमिट नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है, फिर भी इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। अवैध पिक-अप पॉइंट्स: ये बसें अक्सर अक्षरधाम फ्लाईओवर जैसे अनधिकृत स्थानों पर गाड़ियां रोककर सवारियां भरती हैं।

ये बसें अक्सर अक्षरधाम फ्लाईओवर जैसे अनधिकृत स्थानों पर गाड़ियां रोककर सवारियां भरती हैं। तेज रफ्तार और हादसे: ओवरस्पीडिंग, लापरवाही से गाड़ी चलाना और हादसों की घटनाएं आम हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए उठाए जाएं ये कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों में डर पैदा करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई सुधारात्मक उपाय लागू करने की आवश्यकता है...