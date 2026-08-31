दिल्ली में अब निजी स्कूल खोलने के लिए जमीन की न्यूनतम सीमा की बाध्यता खत्म, नियम तत्काल प्रभाव से लागू

रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली। निजी स्कूलों के लिए जमीन की न्यूनतम सीमा को लेकर चली आ रही बाध्यता अब खत्म कर दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को नई मान्यता देने, मान्यता का विस्तार करने और स्कूल को उच्चीकृत करने के लिए निर्धारित न्यूनतम भूमि क्षेत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। शिक्षा निदेशक अंकिता आनंद ने आदेश जारी कर कहा कि नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

शिक्षा निदेशालय के निजी विद्यालय शाखा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब निदेशालय की ओर से निजी स्कूलों को मान्यता देने या उन्हें उच्चीकृत करने के लिए किसी निश्चित न्यूनतम भूमि क्षेत्र को अनिवार्य शर्त नहीं बनाया जाएगा। यह फैसला दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 और दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियमावली, 1973 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लिया गया है।

संबद्धता के लिए बोर्ड के नियम रहेंगे प्रभावी निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि स्कूल की मान्यता के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा की बाध्यता खत्म करने का अर्थ यह नहीं है कि स्कूलों को संबद्धता से जुड़े भूमि मानदंडों से छूट मिल गई है। किसी स्कूल को संबद्धता देने के लिए संबंधित शिक्षा बोर्ड के नियम लागू रहेंगे। यानी जिस बोर्ड से निजी स्कूल संबद्धता लेना चाहता है, उसे उस बोर्ड की भूमि संबंधी पात्रता पूरी करनी होगी।

आरटीई और शिक्षा कानूनों का पालन जरूरी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जमीन की शर्त हटाए जाने के बावजूद निजी स्कूलों को दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम एवं नियमावली, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और दिल्ली शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के सभी लागू प्रविधानों का पालन करना होगा। निदेशालय से मान्यता मिलना संबंधित बोर्ड की संबद्धता अथवा अन्य वैधानिक प्राधिकरण के नियमों से छूट नहीं माना जाएगा।

2014 का आदेश हुआ निरस्त शिक्षा निदेशालय ने अपने 28 मई 2014 के परिपत्र को भी इस सीमा तक निरस्त कर दिया है, जिसमें गैर- सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की मान्यता और उच्चीकरण के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र के निश्चित मानदंड निर्धारित किए गए थे। नए आदेश के साथ अब ये पुराने भूमि संबंधी मानदंड प्रभावी नहीं रहेंगे। इस बदलाव से दिल्ली में सीमित भू-क्षेत्र वाले निजी स्कूलों के लिए मान्यता या उच्चीकरण की प्रक्रिया आसान होने की संभावना है। हालांकि, स्कूलों को सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं, आरटीई और अन्य लागू वैधानिक मानकों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।