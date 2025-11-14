Delhi Pollution: दिल्ली का AQI 'बहुत खराब', देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर; पहले दो स्थानों पर कौन?

Language
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:22 PM (IST)

    दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुँच गया है, जिसके कारण दिल्ली देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। प्रदूषण के कारण निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। सूची में पहले दो स्थान पर कौन से शहर हैं, इस बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी शाम चार बजे जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में तीन दिनों से चल रहा 'गंभीर' वायु गुणवत्ता का सिलसिला शुक्रवार को खत्म हो गया। शहर का समग्र एक्यूआई 387 पर पहुंच गया, जो 'बहुत खराब श्रेणी में है।

    इस राहत के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी के निगरानी केंद्रों ने जहरीली हवा दर्ज करना जारी रखा। शुक्रवार को निगरानी में रखे गए 39 में से 37 केंद्रों में से 12 केंद्र 'गंभीर' श्रेणी जबकि 24 'बहुत खराब' श्रेणी में थे। सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार, वजीरपुर में एक्यूआई सर्वाधिक 433 दर्ज किया गया, जबकि बवाना में 429 यह रिकार्ड हुआ। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण पीएम 10 और पीएम 2.5, जो क्रमशः दस माइक्रोमीटर और 2.5 माइक्रोमीटर के कण होते हैं - प्रमुख प्रदूषक बने रहे।

    सीपीसीबी के अनुसार 404 एक्यूआई के साथ बुलंदशहर देश भर में प्रदूषण के मामले में पहले जबकि 388 एक्यूआई के साथ बहादुरगढ़ दूसरे नंबर पर रहा। वहीं स्विस एप आइक्यू एयर के मुताबिक सुबह साढ़े नौ बजे दिल्ली का एक्यूआई 386 यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया था, जो रात साढ़े नौ बजे 437 यानी ''गंभीर'' श्रेणी में पहुंच गया।

    इस बीच आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 8.5 प्रतिशत रहा। जबकि परिवहन उत्सर्जन 19.8 प्रतिशत रहा, जो सभी स्रोतों में सबसे अधिक है। पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार को पराली जलाने का योगदान बढ़कर 16.3 प्रतिशत हो जाएगा। उपग्रह डेटा ने गुरुवार को पंजाब में 72, हरियाणा में 15 और उत्तर प्रदेश में 293 खेतों में आग लगने की घटनाओं का पता लगाया।

    मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार दिल्ली का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम था। हवा में नमी का स्तर 95 से 42 प्रतिशत रिकार्ड हुआ।

    शनिवार के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में हल्का कोहरा रहने का संकेत दिया गया है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।