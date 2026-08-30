प्रदूषण से जंग: दिल्ली में 5700 बसों की कमी होगी दूर, चार गुना बढ़ेंगे EV चार्जिंग प्वाइंट

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए तैयार 2026-27 के एक्शन प्लान में पीएम-2.5 को 15 और पीएम-10 को 20 प्रतिशत तक घटाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, दिल्ली सरकार के विभागों (डीपीसीसी, एमसीडी, लोक निर्माण व परिवहन) ने सितंबर 2026 से मार्च 2027 तक जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर जागरूकता और निगरानी अभियान चलाने का पूरा शेड्यूल तैयार किया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएएक्यूएम) ने भी इसे स्वीकृति देते हुए अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। हालांकि, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए शहर को सार्वजनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे की गंभीर कमियों को दूर करना होगा।

परिवहन व्यवस्था में 5,700 से ज्यादा बसों की कमी सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किए बिना प्रदूषण पर अंकुश लगाना नामुमकिन है, लेकिन दिल्ली में इस समय 5,700 से अधिक बसों की भारी कमी है। एक्शन प्लान में इस कमी को पूरा करने का दावा किया गया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नई बसें लाना सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इसके अलावा मेट्रो व नमो भारत के विस्तार और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर करने पर जोर है।

चार्जिंग नेटवर्क चार गुना करने का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का आक्रामक विस्तार प्रस्तावित है:-



-दिसंबर 2025 की स्थिति : शहर में 9,000 से भी कम चार्जिंग प्वाइंट थे।



-भविष्य का लक्ष्य : चार्जिंग प्वाइंट्स की संख्या बढ़ाकर 36,000 से अधिक करने की योजना है।



-रणनीति : चार्जिंग प्वाइंट्स को चार गुना बढ़ाने के साथ बैटरी स्वैपिंग (बदलने) की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी।

लैंडफिल कचरे के निस्तारण की समयसीमा कचरा प्रबंधन और लैंडफिल साइटों के प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त डेडलाइन तय की गई है:-



-ओखला लैंडफिल : दिसंबर 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य।

-भलस्वा लैंडफिल : दिसंबर 2026 तक सफाई।

-गाजीपुर लैंडफिल : दिसंबर 2027 तक निस्तारण।