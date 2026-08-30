उत्तरी दिल्ली में पुलिस का 72 घंटों का 'ऑपरेशन चक्र' सफल, 193 अपराधी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिला पुलिस ने सक्रिय अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 72 घंटों के लिए 'ऑपरेशन चक्र' अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न पुलिस थानों में आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और जुआ अधिनियम के तहत कुल 154 मामले दर्ज करते हुए कुल 193 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से अवैध हथियारों के साथ भारी मात्रा में ड्रग्स व चोरी के चार दो पहिया वाहन बरामद किए हैं। सड़क पर होने वाले अपराधों और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह अभियान 24 अगस्त से 27 अगस्त तक चलाया गया था।

उत्तरी जिला उपायुक्त निहारिका भट्ट के मुताबिक, अभियान के दौरान उत्तरी जिले के अलग-अलग थानों और यूनिट्स की कई ऑपरेशन टीमें बनाई गईं। पुलिस टीमों ने ड्रग्स बेचने वालों, अवैध शराब बेचने वालों, अवैध हथियार रखने वालों, जुआरियों आदि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।

इस ऑपरेशन का उद्देश्य आपराधिक नेटवर्क को खत्म करना, गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना और पुलिस में लोगों का भरोसा बढ़ाना है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई इस ऑपरेशन के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत 21 लोगों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 1,975 ग्राम गांजा, 39.2 ग्राम हेरोइन, 544 ग्राम चरस, 240 ब्यूप्रेनोर्फिन टैबलेट और 500 एविल इंजेक्शन जब्त किए गए।

एक्साइज एक्ट के तहत 63 आरोपित गिरफ्तार वहीं अवैध शराब की सप्लाई में शामिल 63 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई जगहों से 10,122 क्वार्टर बोतलें और एक कार जब्त की। ज़ब्त की गई शराब को स्थानीय इलाकों में अवैध रूप से बेचने के लिए हरियाणा से लाया गया था।

आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई आर्म्स एक्ट के तहत अलग-अलग पुलिस थानों में कुल 22 मामले दर्ज करते हुए 22 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 22 चाकू और तीन कट्टे बरामद किए। कार्रवाई से हिंसक अपराधों को रोकने और जनता के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता मजबूत हुई।