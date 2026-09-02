अब पूर्वी दिल्ली के थाने में दिव्यांगों को मिलेगा खास इंतजाम, तैनात किए जाएंगे नोडल अधिकारी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जिले के सभी पुलिस थानों में अब दिव्यांगजनों को सुगम सहायता प्रदान करने और उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए समर्पित नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ की निरंतर पहल के बाद पुलिस प्रशासन ने इस जनहितकारी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी संभालेंगे कमान पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजीव कुमार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिले के प्रत्येक थाने में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) या उससे ऊपर के रैंक के वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये अधिकारी दिव्यांगजनों को थाने में प्रवेश से लेकर शिकायत दर्ज कराने तक हर संभव सहायता देंगे। साथ ही उनकी समस्याओं पर समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

संवेदनशीलता और सख्त कानूनी अनुपालन पर जोर पुलिस प्रशासन ने सभी थानों के कर्मियों को दिव्यांगजनों के साथ अत्यधिक संवेदनशील, सम्मानजनक और सहयोगात्मक व्यवहार अपनाने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के सभी कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। बीट स्टाफ और गश्त करने वाले पुलिस बलों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में दिव्यांग नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहने की हिदायत दी गई है।