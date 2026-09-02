अब पूर्वी दिल्ली के थाने में दिव्यांगों को मिलेगा खास इंतजाम, तैनात किए जाएंगे नोडल अधिकारी
पूर्वी दिल्ली के सभी पुलिस थानों में दिव्यांगजनों की सहायता और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इससे दिव्यांगों को सुगम सहायता मिल सकेगी।
HighLights
सभी थानों में दिव्यांगजनों की सहायता के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त।
उप-निरीक्षक या वरिष्ठ अधिकारी संभालेंगे नोडल अधिकारी की कमान।
दिल्ली भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ की निरंतर पहल का परिणाम।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जिले के सभी पुलिस थानों में अब दिव्यांगजनों को सुगम सहायता प्रदान करने और उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए समर्पित नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ की निरंतर पहल के बाद पुलिस प्रशासन ने इस जनहितकारी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी संभालेंगे कमान
पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजीव कुमार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिले के प्रत्येक थाने में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) या उससे ऊपर के रैंक के वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये अधिकारी दिव्यांगजनों को थाने में प्रवेश से लेकर शिकायत दर्ज कराने तक हर संभव सहायता देंगे। साथ ही उनकी समस्याओं पर समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
संवेदनशीलता और सख्त कानूनी अनुपालन पर जोर
पुलिस प्रशासन ने सभी थानों के कर्मियों को दिव्यांगजनों के साथ अत्यधिक संवेदनशील, सम्मानजनक और सहयोगात्मक व्यवहार अपनाने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के सभी कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। बीट स्टाफ और गश्त करने वाले पुलिस बलों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में दिव्यांग नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहने की हिदायत दी गई है।
सम्मान और अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम
दिल्ली भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ के संयोजक अरुण राय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि उनका प्रकोष्ठ दिव्यांग समाज की मांगों और समस्याओं को प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से उठाता रहा है। पूर्वी जिला पुलिस की यह पहल दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान, अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें भयमुक्त वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय और मील का पत्थर साबित होगी।
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