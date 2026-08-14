दिल्ली पुलिस ने 109 करोड़ रुपये की चरस जब्त की, नेपाल के चार नागरिक गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने दो ऑपरेशन में भारत-नेपाल में नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 109 करोड़ रुपये की 106.250 किलोग्र ...और पढ़ें
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दिल्ली पुलिस ने नशीले पदार्थों के गिरोह का पर्दाफाश किया।
109 करोड़ रुपये की 106.250 किलोग्राम चरस जब्त की गई।
भारत-नेपाल सप्लाई में शामिल चार नेपाली नागरिक गिरफ्तार।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने इंटेलिजेंस पर आधारित दो ऑपरेशन में भारत-नेपाल में नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 109 करोड़ रुपये कीमत की 106.250 किलोग्राम हाई-क्वालिटी चरस के साथ नेपाल के चार नागरिकों को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली में बड़े पैमाने पर चरस स्टॉक करने और सप्लाई करने में ये चारों आरोपी शामिल है।