दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 43 आईपीएस और दानिप्स अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस में मंगलवार को बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए 43 आईपीएस और दानिप्स अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया। पुलिस की कई अहम यूनिटों के अलावा रेंज और जिला पुलिस में भी नई तैनाती की गई है। स्पेशल सीपी से लेकर ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी और उपायुक्त स्तर तक अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ट्रैफिक, क्राइम, आइएफएसओ, ईओडब्ल्यू, विजिलेंस और स्पेशल ब्रांच जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी बदलाव किया गया है।

स्पेशल सीपी गरिमा भटनागर को स्पेशल ईओडब्ल्यू के अलावा दिल्ली पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के एमडी का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। वहीं स्पेशल सीपी मनीष अग्रवाल को स्पेशल सीपी पीएसडी और स्पेशल सीपी अजय चौधरी को दोबारा से स्पेशल सीपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी सौंपी दी गई है। स्पेशल सीपी आपरेशन डेविड लालरिनसांगा अपने मौजूदा पद पर बने रहेंगे। उनके पास एसपीयूडब्ल्यूएसी और एसपीयूएनईआर का अतिरिक्त चार्ज भी रहेगा।

स्पेशल सीपी विजिलेंस अतुल कटियार को वहां हटाकर स्पेशल सीपी वेलफेयर एंड लीगल डिवीजन बनाया गया है। स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस डिवीजन के. जेगडेसन इसी पद पर बने रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली आए विवेक किशोर को स्पेशल सीपी एसपीयूडब्ल्यूएसी और लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी मिली है। अंडमान-निकोबार से ट्रांसफर होकर दिल्ली आईं सिंधु पिल्लई को स्पेशल सीपी विजिलेंस बनाया गया है। उनके पास परसेप्शन मैनेजमेंट और मीडिया सेल का अतिरिक्त चार्ज भी रहेगा।

रेंज स्तर पर भी बदलाव सुमन गोयल को वेस्टर्न रेंज, राजनीश गुप्ता को ट्रांसपोर्ट रेंज और जतिन नरवाल को स्पेशल ब्रांच का ज्वाइंट सीपी बनाया गया है। मिलिंद महादेव डुंबेरे को ईस्टर्न रेंज का ज्वाइंट सीपी बनाया गया है। वह एक सितंबर से यह जिम्मेदारी संभालेंगे। दीपक पुरोहित को ज्वाइंट सीपी लाइसेंसिंग, नूपुर प्रसाद को ज्वाइंट सीपी नई दिल्ली रेंज और गोवा से आए अजय कृष्ण शर्मा को ज्वाइंट सीपी मुख्यालय बनाया गया है।

सीपी स्तर पर भी अहम बदलाव किए गए एडिशनल सीपी स्तर पर भी अहम बदलाव किए गए हैं। मोनिका भारद्वाज को एडिशनल सीपी क्राइम, संजय भाटिया को एडिशनल सीपी आइएफएसओ, दिनेश कुमार गुप्ता को एडिशनल सीपी डीपीएचसीएल और वर्षा शर्मा को एडिशनल सीपी ईओडब्ल्यू की जिम्मेदारी दी गई है। प्रतीक्षा गोदारा को एडिशनल सीपी ट्रैफिक मुख्यालय, जितेंद्र कुमार मीणा को एडिशनल सीपी विजिलेंस और निधिन वाल्सन को एडिशनल सीपी स्पेशल ब्रांच बनाया गया है।

जिला पुलिस में भी बड़े बदलाव किए गए। राजा बांठिया को डीसीपी टेक्नोलाजी एंड पीआई, हेमंत तेवारी को उपायुक्त स्पेशल ब्रांच और विनीत कुमार को उपायुक्त दक्षिण पूर्वी जिला बनाया गया है। निहारिका भट्ट को उपायुक्त उत्तरी जिले की जिम्मेदारी दी गई है। गीतांजली खंडेलवाल को एडिशनल डीसीपी-एक शाहदरा बनाया गया है।

सत्यवान गौतम को डीसीपी पीसीआर बनाया गया अरुणाचल प्रदेश से आए सत्यवान गौतम को डीसीपी पीसीआर बनाया गया है। उनके पास ऑपरेशन का अतिरिक्त चार्ज भी रहेगा। सचिन सिंघल और एसीबी से ट्रांसफर होकर आईं श्वेता चौहान को डीसीपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी दी गई है। जम्मू-कश्मीर से आईं तनुश्री को एडिशनल डीसीपी-1 रोहिणी, मिजोरम से आए पुखराज कमल गुप्ता को एडिशनल डीसीपी-1 उत्तरी और लोकेश्वरन आर को एडिशनल डीसीपी-1 बाहरी उत्तरी बनाया गया है।