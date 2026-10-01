जनसुनवाई में मां ने लगाई गुहार, ओडिशा से बेटी को लेकर लौटी दिल्ली पुलिस; 14 दिन से लापता था किशोरी

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। इंद्रपुरी से 14 दिन पहले लापता हुई 16 वर्षीय किशोरी को तलाशने के लिए पुलिस टीम ने दिल्ली से ओडिशा तक दौड़ लगाई। किशोरी की लोकेशन ओडिशा के गंजम जिले में मिलने के बाद इंद्रपुरी थाना पुलिस की टीम फ्लाइट से वहां पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से उसे सुरक्षित बरामद कर लिया। किशोरी को दिल्ली लाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार, किशोरी के लापता होने के बाद परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई थी। परिवार भी अपने स्तर पर बेटी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच शनिवार को किशोरी की मां इंद्रपुरी थाने में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचीं। उन्होंने डीसीपी पश्चिमी हरेश्वर वी. स्वामी से बेटी को जल्द तलाशने की गुहार लगाई।

गंजम के एसपी हरीश से संपर्क कर स्थानीय पुलिस की मदद मांगी पुलिस को जांच के दौरान किशोरी की लोकेशन ओडिशा में होने की जानकारी मिली। इसके बाद डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी ने गंजम के एसपी हरीश से संपर्क कर स्थानीय पुलिस की मदद मांगी। जांच में सामने आया कि किशोरी एक पड़ोसी के साथ ओडिशा गई थी। वहां रहने के दौरान उसने परिवार से संपर्क भी किया था। पुलिस को आशंका थी कि वह दोबारा अपना ठिकाना बदल सकती है। इसे देखते हुए टीम को बिना देरी किए ओडिशा भेजने का निर्णय लिया गया।

एसीपी इंद्रराज सिंह मीणा की देखरेख और एसएचओ इंद्रपुरी अफसर रजा के नेतृत्व में एसआई अभिषेक व महिला कांस्टेबल अन्नू चौधरी की टीम फ्लाइट से ओडिशा पहुंची। टीम ने गंजम पुलिस के साथ मिलकर किशोरी के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई और तलाश शुरू की। लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया।