बेटे की चाह में अस्पताल से तीन साल के बच्चे का अपहरण, पुलिस ने 1000 KM पीछा कर मुंगेर से किया बरामद

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। ख्याला थाना क्षेत्र स्थित गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल के पास से अपहरण किए गए तीन साल के बच्चे को दिल्ली पुलिस ने बिहार के मुंगेर जिले से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी के जरिए करीब एक हजार किलोमीटर तक उसका पीछा किया और बच्चे को बिहार के असनहा गांव से बरामद कर लिया।

पुलिस ने बच्चे को परिवार से मिलवा दिया है। वहीं, बच्चे को अगवा करने वाली महिला की पहचान चुनरी देवी (31) के रूप में हुई है। वह मादीपुर में अस्थायी रूप से रह रही थी और मूल रूप से बिहार के बांका जिले की रहने वाली है।

महिला की छह बेटियां थी और वह दोबारा मां नहीं बन सकती महिला ने बताया कि उसकी छह बेटियां हैं और चिकित्सकीय जटिलताओं के कारण वह दोबारा मां नहीं बन सकती थी। उसने बच्चे को अस्पताल से इस इरादे से उठाया था कि उसे अपने बेटे के रूप में पाल सके।



उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी के अनुसार, 27 अगस्त को दोपहर करीब 12:07 बजे ख्याला थाने में बच्चे के लापता होने की पीसीआर काल मिली थी। शिकायतकर्ता पान कुमार ने बताया कि वह दवा लेने के लिए जीजीएस अस्पताल गई थीं। इसी दौरान उनका तीन वर्षीय बेटा हेमंत पास में खेलते समय अचानक लापता हो गया।

बच्चे की तलाश के लिए टीम गठित आसपास काफी तलाश करने के बाद भी बच्चे का पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ निरीक्षक विनोद कुमार की निगरानी में एएसआई देवेंद्र, हेड कांस्टेबल विजय, कांस्टेबल प्रीतम और कांस्टेबल संजू की टीम गठित की गई।

पुलिस ने जीजीएस अस्पताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक महिला बच्चे को अपने साथ ले जाती दिखाई दी।पीछा किया तो पता चला कि वह ई-रिक्शा से मादीपुर गांव की ओर गई थी, जिसकी पहचान चुनरी देवी के रूप में हुई।