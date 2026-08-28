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दिल्ली के बलजीत नगर में आग से मची अफरातफरी, लपटों के बीच इमारत में घुसी पुलिस; 4 लोगों का रेस्क्यू

By Digital Desk Edited By: Anup Tiwari
Updated: Fri, 28 Aug 2026 05:21 PM (IST)

दिल्ली के बलजीत नगर में एक इमारत में आग लगने के बाद पुलिस ने तीसरी मंजिल पर फंसे चार लोगों ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

एआई जेनेरेटेड इमेज।

HighLights

  1. दिल्ली के बलजीत नगर में इमारत में लगी आग।

  2. पुलिस ने तीसरी मंजिल से चार लोगों को सुरक्षित निकाला।

  3. संकरी गलियों के कारण दमकल को पहुंचने में दिक्कत हुई।

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के बलजीत नगर में गुरुवार को एक इमारत में आग लगने के बाद तीसरी मंजिल पर फंसे चार लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना पटेल नगर थाना क्षेत्र के हिल मार्ग की है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को पटेल नगर थाने में इमारत में आग लगने की सूचना को लेकर पीसीआर कॉल मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि इमारत से धुआं निकल रहा था और लपटें तेजी से फैल रही थीं।

संकरी गलियों के कारण दमकल को पहुंचने में हुई परेशानी

पुलिस के अनुसार, घटनास्थल की ओर जाने वाली गलियां संकरी और भीड़भाड़ वाली होने के कारण दमकल की गाड़ियों को इमारत तक पहुंचने में परेशानी हुई। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल बचाव और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया।

पुलिस ने आसपास की छतों और पड़ोसी मकानों से पानी की व्यवस्था कर आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया, ताकि लपटें आसपास की इमारतों तक न पहुंचें।

धुएं और लपटों के बीच इमारत में घुसी पुलिस टीम

पुलिसकर्मी भारी धुएं और तेज लपटों के बीच इमारत के अंदर दाखिल हुए और तीसरी मंजिल पर फंसे चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस टीम ने आग पर भी काबू पाया।

पुलिस के मुताबिक, आग में घर में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। घटना में किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

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