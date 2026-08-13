जामा मस्जिद के कबूतर मार्केट में बड़ी कार्रवाई, 863 पक्षी-जानवर मुक्त; पांच दुकानें सील

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य जिला पुलिस ने ''पीपल फार एनिमल्स'' (पीएफए), ''वर्ल्ड वाइड एनिमल'' और वन एवं वन्यजीव विभाग के साथ मिलकर कबूतर मार्केट, जामा मस्जिद एरिया में संयुक्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में अवैध रूप से पालतू जानवरों व पक्षियों की बिक्री और उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखने के आरोप में पांच दुकानों को सील किया गया और 863 पक्षियों व जानवरों को मुक्त कराया गया।

इस मामले में पांच व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिनकी पहचान इकबाल खान, आकाश, कनी राम, मोहम्मद आदिल खान और राशिद खान के रूप में हुई है। फिलहाल इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

मध्य जिला के पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह के मुताबिक, पुलिस की ओर से संयुक्त आपरेशन नौ अगस्त को सूचना के आधार पर चलाया गया। खबर मिली थी कि कबूतर मार्केट में पालतू जानवरों की दुकानों पर संरक्षित पक्षियों और जानवरों की अवैध खरीद-बिक्री और उन्हें अनुचित तरीके से बंदी बनाकर रखा जा रहा है।

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर कुल पांच दुकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान, यह पाया गया कि पक्षियों और जानवरों को छोटी, भीड़भाड़ वाली और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में पिंजरों में बंद रखा गया था। इनमें से 431 पक्षी ऐसे थे जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित, प्रतिबंधित या अनुसूची में शामिल थे।

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इसके अलावा, 432 अन्य पक्षी और जानवर भी क्रूर, भीड़भाड़ वाली और अस्वच्छ परिस्थितियों में पाए गए।

पुलिस अब इन पक्षियों और जानवरों के स्रोत का पता लगाने का प्रयास कर रही है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि इन पक्षी और जानवर इनको कौन उपलब्ध करवाता था। आरोपितों से पूछताछ के बाद पुलिस ने कुछ लोगों की पहचान भी की है। उसके आधार पर आरोपितों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।