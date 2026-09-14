दिल्ली पुलिस ने खोज निकाला US करेंसी से भरा बैग, फ्लाइट पकड़ने से 30 मिनट पहले साउथ अफ्रीकी प्रतिनिधि को सौंपा
दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान एक दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि का कैब में छूटा बैग बरामद किया। बैग ...और पढ़ें
HighLights
ब्रिक्स प्रतिनिधि का कैब में छूटा बैग मिला।
दिल्ली पुलिस ने तीन लाख रुपये नकद बरामद किए।
उड़ान से पहले प्रतिनिधि को बैग सौंपा गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम ने बेहतरीन काम किया है। दरअसल, एक दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि का फ्लाइट पकड़ने से पहले कैब में बैग छूट गया था।
दिल्ली पुलिस की बाराखंभा रोड थाना टीम ने समय से कार्रवाई करते हुए दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि (डेलीगेट) का कैब में छूटा बैग सुरक्षित बरामद कर लिया है। बैग में भारतीय और अमेरिकी मुद्रा मिलाकर लगभग तीन लाख का कैश रखा था।
पुलिस टीम ने समन्वय और तत्परता दिखाते हुए नकदी बरामद की और विदेशी प्रतिनिधि को उनकी तय उड़ान से ठीक 30 मिनट पहले बैग सौंप दिया।
खबर को अपडेट किया जा रहा है-