दिल्ली पुलिस का प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस, पाकिस्तान-बांग्लादेश-UAE और चीन से MBBS करने वाले डॉक्टरों की डिटेल मांगी

दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सभी प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी कर कुछ संवेदनशील जानकारी मांगी है। विशेष रूप से, पुलिस ने उन डॉक्टरों का विवरण मांगा है जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है और दिल्ली के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अस्पतालों को एक सप्ताह के भीतर इन डॉक्टरों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। यह कदम खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद उठाया गया है।

दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सभी प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी कर कुछ संवेदनशील जानकारी मांगी है। प्रतिकात्मक तस्वीर