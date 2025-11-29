Language
    दिल्ली पुलिस का प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस, पाकिस्तान-बांग्लादेश-UAE और चीन से MBBS करने वाले डॉक्टरों की डिटेल मांगी

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:23 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सभी प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी कर कुछ संवेदनशील जानकारी मांगी है। विशेष रूप से, पुलिस ने उन डॉक्टरों का विवरण मांगा है जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है और दिल्ली के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अस्पतालों को एक सप्ताह के भीतर इन डॉक्टरों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। यह कदम खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद उठाया गया है।

    दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सभी प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी कर कुछ संवेदनशील जानकारी मांगी है। प्रतिकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सभी प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी कर सेंसिटिव और जरूरी जानकारी मांगी है। पुलिस ने उन सभी डॉक्टरों की पूरी डिटेल्स मांगी हैं जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) और चीन से MBBS की डिग्री ली है और अभी दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं।

    सूत्रों के मुताबिक, इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद यह काम शुरू किया गया है। नोटिस में अस्पताल प्रशासन से इन डॉक्टरों के बारे में सारी जानकारी देने को कहा गया है, जिसमें उनका पूरा नाम, पता, पासपोर्ट डिटेल्स, वीजा स्टेटस, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन और दिल्ली में प्रैक्टिस शुरू करने की तारीख शामिल है, यह सब एक हफ्ते के अंदर दिया जाए।

