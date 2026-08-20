कूरियर के जरिए दिल्ली-NCR में गैंगस्टरों तक पहुंचाते थे हथियार, 10 असलहों के साथ स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतरराज्यीय हथियार तस्कर प्रेम सिंह राठौड़ को 10 अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इससे कई हिंसक घटनाएं टल गईं।
HighLights
स्पेशल सेल ने अंतरराज्यीय हथियार तस्कर प्रेम सिंह राठौड़ को पकड़ा।
गिरफ्तार तस्कर से 10 अवैध हथियार बरामद किए गए।
बुरहानपुर से दिल्ली-एनसीआर में होती थी हथियारों की सप्लाई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतरराज्यीय हथियार तस्कर प्रेम सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 10 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं।
डीसीपी नारा चैतन्य के मुताबिक, स्पेशल सेल को पिछले कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हथियार तस्कर गिरोह सक्रिय है।
शंकर विहार बस स्टैंड के पास दबोचा
इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से गिरोह चला रहा था, जो स्थानीय कारीगरों से अवैध हथियार बनवाकर कूरियर के जरिए दिल्ली-एनसीआर के अपराधियों और गैंग्सटरों को सप्लाई करता था।
आठ अगस्त को सूचना के आधार पर स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे स्थित शंकर विहार बस स्टैंड के पास से इसे गिरफ्तार किया।
इस संबंध में स्पेशल सेल में आर्म्स एक्ट की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके कब्जे से एक जिगाना पिस्टल, चार सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल (7.65 एमएम बोर) और पांच कट्टा बरामद किए गए।
कैसे होती थी हथियारों की डिलीवरी?
पूछताछ में प्रेम सिंह राठौड़ ने बताया कि वह पिछले एक साल से बुरहानपुर के रहने वाले राहुल के लिए हथियार सप्लाई करने का काम कर रहा था। राहुल बुरहानपुर के स्थानीय कारीगरों से हथियार खरीदकर राठौड़ जैसे कूरियरों के जरिए दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में गैंगस्टरों और खरीदारों तक पहुंचाता था।
अब नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस
प्रेम सिंह राठौड़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर का रहने वाला है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त राठौड़ इस तस्कर सिंडिकेट में शामिल होने से पहले अपने गांव में छोटे पैमाने पर खेती-किसानी का काम करता था।
स्पेशल सेल द्वारा 10 हथियारों की इस खेप को जब्त किए जाने से राजधानी क्षेत्र में होने वाली संभावित हिंसक घटनाओं और गोलीबारी की वारदातों को वक्त रहते टाल दिया गया है। पुलिस इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड राहुल और उसके अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी है।