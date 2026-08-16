'जांच के नाम पर नहीं रख सकते जेल में', दिल्ली कोर्ट ने रिश्वत मामले में हेड कॉन्स्टेबल को दी जमानत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल बसंत राम को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी से अब हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है और उससे किसी अन्य वस्तु की बरामदगी भी नहीं करनी है। ऐसे में जांच पूरी होने में लगने वाले समय तक उसे जेल में रखना उचित नहीं होगा।