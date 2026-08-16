'जांच के नाम पर नहीं रख सकते जेल में', दिल्ली कोर्ट ने रिश्वत मामले में हेड कॉन्स्टेबल को दी जमानत
रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल बसंत राम को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने तक उन्हें जेल में रखना उचित नहीं है, क्योंकि हिरासत में पूछताछ की अब जरूरत नहीं है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल बसंत राम को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी से अब हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है और उससे किसी अन्य वस्तु की बरामदगी भी नहीं करनी है। ऐसे में जांच पूरी होने में लगने वाले समय तक उसे जेल में रखना उचित नहीं होगा।
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विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने सात अगस्त को आरोपी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया।