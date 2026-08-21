रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति, दिल्ली पुलिस ने पहले NOC देने से किया था इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन (Reservation Hatao Andolan) के पदाधिकारियों को शुक्रवार 21 अगस्त को रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी कर दिया गया है। हालांकि, इस आंदोलन को पहले अनुमति देने से दिल्ली पुलिस ने इंकार कर दिया था। हालांकि, सोशल मीडिया में इस बात का विरोध जताया जा रहा है कि प्रदर्शन के लिए अनुमति देने में काफी देरी की गई है।

500 लोगों तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति इस संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से एक्स पर सूचना दी गई है कि 21 अगस्त को रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए एनओसी जारी कर दिया गया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, दरिया गंज के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, हर्ष दुबे और अभिषेक अग्निहोत्री (रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट) को रामलीला ग्राउंड में अधिकतम 500 लोगों तक सीमित शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। पुलिस की अनुमति के अनुसार, यह प्रदर्शन शाम 4 बजे तक ही आयोजित किया जा सकेगा।