रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति, दिल्ली पुलिस ने पहले NOC देने से किया था इनकार
दिल्ली पुलिस ने 'रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन' को 21 अगस्त को रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए एनओसी जारी कर दी है। यह अनुमति अधिकतम 500 लोगों के लिए शाम 4 बजे तक वैध होगी।
HighLights
दिल्ली पुलिस ने 'रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन' को प्रदर्शन की अनुमति दी।
रामलीला मैदान में 21 अगस्त को होगा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन।
अधिकतम 500 लोग, शाम 4 बजे तक, जुलूस की अनुमति नहीं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन (Reservation Hatao Andolan) के पदाधिकारियों को शुक्रवार 21 अगस्त को रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी कर दिया गया है। हालांकि, इस आंदोलन को पहले अनुमति देने से दिल्ली पुलिस ने इंकार कर दिया था। हालांकि, सोशल मीडिया में इस बात का विरोध जताया जा रहा है कि प्रदर्शन के लिए अनुमति देने में काफी देरी की गई है।
500 लोगों तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति
इस संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से एक्स पर सूचना दी गई है कि 21 अगस्त को रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए एनओसी जारी कर दिया गया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, दरिया गंज के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, हर्ष दुबे और अभिषेक अग्निहोत्री (रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट) को रामलीला ग्राउंड में अधिकतम 500 लोगों तक सीमित शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। पुलिस की अनुमति के अनुसार, यह प्रदर्शन शाम 4 बजे तक ही आयोजित किया जा सकेगा।
एक गलती से कैंसिल हो जाएगी एनओसी
पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी प्रकार का जुलूस या ठहराव की अनुमति नहीं है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए सभी निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इनका उल्लंघन होने पर एनओसी किसी भी समय रद की जा सकती है।
PUBLIC NOTICE— Delhi Police (@DelhiPolice) August 21, 2026
The office bearers of Reservation Hatao Andolan have been intimated through this official communication. All are requested to adhere the lawful instructions and remain peaceful.@lokniwasdelhi#DPUpdates pic.twitter.com/Z5vqaLdH8i
जंतर-मंतर पर एकत्रित हो रहे प्रदर्शनकारी
दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस सार्वजनिक सूचना को साझा करते हुए सभी से कानून का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने संबंधित कमला मार्केट थाना के माध्यम से यह पत्र भेजा है और इसकी प्रति एसीपी कमला मार्केट तथा संबंधित थाने को भी दी गई है।
आंदोलन के आयोजकों का दावा है कि फिलहाल दिल्ली के जंतर-मंतर पर जाति-आधारित आरक्षण के विरोध में आवाज उठाने के लिए लोगों की संख्या बढ़ रही है। प्रदर्शन में शामिल लोग मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी मांगें और विरोध दर्ज करा रहे हैं। पुलिस हर पल नजर रखे हुए है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में रिटायर्ड कर्नल को किया डिजिटल अरेस्ट, 15.50 लाख ठगे; कंबोडिया-दुबई तक फैले नेटवर्क वाले चार गिरफ्तार