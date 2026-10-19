नशे के अवैध धंधे पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आठ गिरफ्तार; करोड़ों की संपत्ति फ्रीज

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की 3.72 करोड़ रुपये की अवैध कमाई फ्रीज कराने के आदेश हासिल किए हैं।

ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामले की जांच में पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे और निशानदेही पर कुल 1.383 किलोग्राम स्मैक बरामद की गई।

पुलिस का दावा है कि अवैध कमाई को फ्रीज करने की यह कार्रवाई उत्तर भारत में वर्ष 1976 में सक्षम प्राधिकरण की स्थापना के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस के अनुसार, एफआइआर संख्या 225/2026 की जांच शुरुआत में स्थानीय स्तर पर नशीले पदार्थ बेचने वालों तक थी। आरोपियों से पूछताछ और जांच के दौरान पुलिस को नशे की आपूर्ति करने वाले बिचौलियों, आपूर्तिकर्ताओं और बड़े भंडारकर्ताओं के बारे में जानकारी मिली।