मॉल की छत पर हाई वोल्टेज ड्रामा: आंबेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन के पास युवती ने मचाई खलबली, सुरक्षित रेस्क्यू
आंबेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन के पास यूनिटी वन मॉल की छत पर पहुंची एक 20 वर्षीय युवती को दमकल विभाग, ...और पढ़ें
HighLights
यूनिटी वन मॉल की छत पर पहुंची 20 वर्षीय युवती।
दमकल, पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने मिलकर सुरक्षित बचाया।
20 मिनट की मशक्कत के बाद युवती को नीचे उतारा।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। आंबेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन के पास स्थित यूनिटी वन मॉल में रविवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब 20 वर्षीय युवती छत पर पहुंच गई। युवती के छलांग लगाने की आशंका को देखते हुए दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस और मॉल के सुरक्षा गार्ड तुरंत हरकत में आ गए। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद संयुक्त टीम ने युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया।
दमकल विभाग के अनुसार, रात करीब 8:55 बजे सूचना मिली थी कि यूनिटी वन मॉल की छत पर एक युवती मौजूद है और वह नीचे छलांग लगाने की कोशिश कर रही है। इस तरह की सूचना मिलते ही रोहिणी फायर स्टेशन से एक वाटर टेंडर को मौके पर भेजा गया।
पुलिसकर्मियों ने युवती को समझाने की कोशिश की
दमकलकर्मियों ने मॉल के सुरक्षा गार्ड और पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर युवती को समझाने और सुरक्षित तरीके से नीचे लाने का प्रयास शुरू किया। एक अधिकारी ने बताया कि रात करीब 9:15 बजे दमकल विभाग की टीम ने युवती को सुरक्षित बचा लिया। उसकी पहचान भूमि (20) के रूप में हुई है। बचाव अभियान के दौरान युवती को किसी तरह की चोट नहीं आई। इसके बाद उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया।
कारणों का अभी पता नहीं चल पाया
पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है और उसके छत पर पहुंचने के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवती ने कथित तौर पर छलांग लगाने की कोशिश क्यों की। पुलिस उसके स्वजन से भी जानकारी जुटा रही है। रोहिणी पुलिस का कहना है कि मेट्रो पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में H1N1 ने बढ़ाई चिंता, 2729 केस के बीच 32 साल के मरीज की मौत; सरकारी आंकड़े अब भी शून्य