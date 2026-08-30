मॉल की छत पर हाई वोल्टेज ड्रामा: आंबेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन के पास युवती ने मचाई खलबली, सुरक्षित रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। आंबेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन के पास स्थित यूनिटी वन मॉल में रविवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब 20 वर्षीय युवती छत पर पहुंच गई। युवती के छलांग लगाने की आशंका को देखते हुए दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस और मॉल के सुरक्षा गार्ड तुरंत हरकत में आ गए। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद संयुक्त टीम ने युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया।

दमकल विभाग के अनुसार, रात करीब 8:55 बजे सूचना मिली थी कि यूनिटी वन मॉल की छत पर एक युवती मौजूद है और वह नीचे छलांग लगाने की कोशिश कर रही है। इस तरह की सूचना मिलते ही रोहिणी फायर स्टेशन से एक वाटर टेंडर को मौके पर भेजा गया।

पुलिसकर्मियों ने युवती को समझाने की कोशिश की दमकलकर्मियों ने मॉल के सुरक्षा गार्ड और पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर युवती को समझाने और सुरक्षित तरीके से नीचे लाने का प्रयास शुरू किया। एक अधिकारी ने बताया कि रात करीब 9:15 बजे दमकल विभाग की टीम ने युवती को सुरक्षित बचा लिया। उसकी पहचान भूमि (20) के रूप में हुई है। बचाव अभियान के दौरान युवती को किसी तरह की चोट नहीं आई। इसके बाद उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया।