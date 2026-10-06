जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के बीच बॉडी कैमरे से निगरानी करेगी दिल्ली पुलिस, जांच में हर आरोप की करेगा पुष्टि

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर एसआइआर को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ जवाबदेही को लेकर भी तैयारी तेज कर दी है। प्रदर्शन स्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों को बाॅडी कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं।

वरिष्ठ अधिकारी भी सुरक्षा इंतजामों की निगरानी के दौरान बाॅडी कैमरे पहने नजर आएंगे। पुलिस का फोकस प्रदर्शन के दौरान होने वाली हर महत्वपूर्ण गतिविधि और पुलिसकर्मियों व प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का रिकार्ड रखने पर है। पुलिस की भूमिका पर सवाल भी उठे यह व्यवस्था ऐसे समय की गई है, जब पिछले दिनों जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे।