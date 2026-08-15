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80वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली पुलिस की दोहरी सौगात, तिरंगे को सलामी और 200 लोगों को लौटाए उनके खोए मोबाइल

By Digital Desk Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Sat, 15 Aug 2026 03:17 PM (IST)

दिल्ली पुलिस के नॉर्थ-वेस्ट और बाहरी जिलों में 80वां स्वतंत्रता दिवस गर्व और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ध्वजारोहण, देशभक्ति का संकल्प लिया गया और 'ऑपरेशन रिकनेक्ट' के तहत 200 मोबाइल फोन मालिकों को लौटाए गए।

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HighLights

  1. नॉर्थ-वेस्ट और बाहरी दिल्ली पुलिस ने मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस।

  2. डीसीपी आकांक्षा यादव और विक्रम सिंह ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज।

  3. 'ऑपरेशन रिकनेक्ट' के तहत 200 खोए मोबाइल फोन लौटाए गए।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नॉर्थ-वेस्ट और बाहरी जिला पुलिस में राष्ट्रीय पर्व को गर्व एवं उत्साह के साथ मनाया गया।

डीसीपी नॉर्थ-वेस्ट जिला आकांक्षा यादव ने डीसीपी कार्यालय, अशोक विहार में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को ससम्मान सलामी दी। वहीं बाहरी जिला में डीसीपी विक्रम सिंह एवं अतिरिक्त डीसीपी-I विष्णु कुमार की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया।

इस अवसर पर दोनों जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों ने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति, एकता, अखंडता और समर्पित सेवा का संकल्प दोहराया।

अधिकारियों ने किन बातों का किया जिक्र

अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कर्तव्य के प्रति ईमानदारी, अनुशासन, जिम्मेदारी और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया तथा नागरिकों के लिए सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

बाहरी जिला पुलिस के 'ऑपरेशन रिकनेक्ट' के तहत खोजे और बरामद किए गए करीब 200 खोए/चोरी हुए मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए गए।

मोबाइल फोन वापस मिलने से नागरिकों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली और जनसेवा के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई।

दोनों जिलों में समारोह का समापन पुलिसकर्मियों के बीच मिठाई वितरण के साथ हुआ। पूरे परिसर में देशभक्ति, उत्साह और एकता का माहौल बना रहा।

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