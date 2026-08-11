दिल्ली में वॉट्सऐप पर 'नोट बदलो' का झांसा: ₹500 के बदले छोटे नोट देने का लालच देकर करता था ठगी, 3 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बिंदापुर थाना क्षेत्र में वॉट्सऐप के जरिए लोगों को 500 रुपये के नोट के बदले छोटे नोट देने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का द्वारका जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जिला एएटीएस की टीम ने बिंदापुर स्थित एक फ्लैट में छापेमारी कर तीन लोगों को पकड़ा है। इनके कब्जे से करीब 30 लाख रुपये के 100 और 200 रुपये के डमी नोट तथा 70 हजार रुपये के असली नोट बरामद हुए हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपित वॉट्सऐप के माध्यम से बिंदापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों से संपर्क करते थे। उन्हें 500 रुपये का नोट देने के बदले 100 और 200 रुपये के छोटे नोट देने का ऑफर दिया जाता था। इसके साथ ही लोगों को यह लालच भी दिया जाता था कि नोट बदलने पर उन्हें अतिरिक्त इंसेंटिव के रूप में 20 से 30 प्रतिशत तक रकम दी जाएगी।

टीम ने बिंदापुर स्थित संबंधित फ्लैट पर छापेमारी की इस संबंध में द्वारका जिला पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर जिला एएटीएस की टीम ने बिंदापुर स्थित संबंधित फ्लैट पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीन आरोपितों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में डमी नोट और असली नकदी बरामद हुई।

आरोपितों में मुख्य आरोपित ध्रुव पटना का रहने वाला पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए आरोपितों में मुख्य आरोपित ध्रुव पटना का रहने वाला है। वह करीब एक सप्ताह पहले ही बिंदापुर स्थित फ्लैट में आकर रहने लगा था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपितों ने इस तरह कितने लोगों से संपर्क किया था और इस नेटवर्क में इनके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं।

खबरें और भी





