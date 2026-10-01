रोहिणी पुलिस ने 60 लाख की नकली गोल्ड फ्लैक सिगरेट के साथ तीन तस्करों को दबोचा

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी जिला पुलिस की नारकोटिक्स स्टाफ टीम ने नकली सिगरेट की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 24 कार्टन में रखी 4.71 लाख नकली गोल्ड फ्लैक सिगरेट बरामद हुई है।

पुलिस के मुताबिक, बरामद सिगरेट की अनुमानित बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपये है। पुलिस के अनुसार, 16 सितंबर को नारकोटिक्स स्टाफ को प्रशांत विहार थाना क्षेत्र में नकली सिगरेट की सप्लाई की सूचना मिली थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए बाबरपुर के रहने वाले अकरम (32) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 1.20 लाख नकली सिगरेट बरामद कीं।

इस संबंध में थाना प्रशांत विहार में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान आरोपित से पूछताछ और तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस ने सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपितों की पहचान की। इसके बाद 28 सितंबर को एक आरोपित से 1,59,500 और 29 सितंबर को तीसरे आरोपित से 1,92,000 नकली सिगरेट बरामद की गईं। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान राजरानी (70), निवासी दयालपुर और किशन मुरारी (28), निवासी नोएडा के रूप में हुई है।