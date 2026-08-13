14 की उम्र में घर से भागी, 17 में बनी मानव तस्कर; किशोरियों से देह व्यापार कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़

मुहम्मद रईस, दक्षिणी दिल्ली। नशा तस्करी गिरोह चलाने वाली महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह का भी भंड़ाफोड़ किया है। तीन महीने की जांच और तीन राज्यों की छापेमारी के बाद पुलिस गिरोह के सरगना के तक पहुंचकर हैरान रह गई।

नाबालिग रहते किशोरियों की तस्करी का खड़ा कर दिया साम्राज्य महज 14 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर भागी किशोरी ने अगले तीन वर्षों में दिल्ली से लेकर राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक में मानव तस्करी का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। निम्न आयवर्ग की वो किशोरियां, जो सोशल पर सक्रिय रहतीं, उन्हें दूसरे राज्यों में अच्छी नौकरी, रहने की जगह और बढ़ियां पैसों का झांसा दिया जाता।

छापेमारी कर 12 किशोरियों को छुड़ाया घर से भागकर पहुंचने पर सच्चाई पता लगती। लौटने पर परिवार की ओर से अपनाने से इनकार के डर के बीच किशोरियां स्पा सेंटर या देह व्यापार के दलदल में ढकेल दी जातीं। पुलिस ने मामले में गिरोह की सरगना समेत सात लोगों को पकड़ा है। वहीं तीनों राज्यों से कुल 12 किशोरियों का गिरोह के चंगुल से छुड़ाया गया।

सोशल मीडिया के माध्यम से करती संपर्क दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल के मुताबिक इसकी शुरुआत नौ मई को अंबेडकर नगर थाने में दर्ज एक 15 वर्ष की नाबालिग के गुमशुदगी से हुई। जांच के दौरान पता चला कि उसे सोशल मीडिया पर अच्छी कमाई वाली नौकरी, आकर्षक वेतन और बेहतर जीवनशैली का लालच देकर फंसाया गया था। वह सोशल मीडिया पर एक किशोरी के संपर्क में थी और दोनों एक साथ घर से भागने वाली थीं।

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तकनीकी निगरानी और डिजिटल सबूतों के विश्लेषण से उसके गुजरात के कच्छ जिला स्थित मुंद्रा पोर्ट के पास होने की जानकारी मिली। दिल्ली पुलिस की टीम गुजरात पहुंची और मुंद्रा में टीजीआर होटल में चल रहे स्पा से नाबालिग को बचाया।

वहीं स्पा सेंटर मालिक दमानी सुशील हरेश उर्फ सुशील, रिसेप्शनिस्ट लक्ष्य और दो नाबालिग किशोरियों को पकड़ा। वहां से मिले सबूतों के आधार पर 23 मई को उत्तर प्रदेश के बलिया में रेलवे स्टेशन मेलोडी स्पा सेंटर में छापेमारी कर सात किशोरियों को बचाया और सेंटर संचालक मोनू शर्मा व संजीव मौर्य उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया।

इसके बाद दिल्ली के गणेश नगर स्थित एक घर से दो किशोरियों को बरामद करते हुए आरोपित खुशी उर्फ पूजा को गिरफ्तार किया गया। मामले में एक राज्य से दूसरे राज्य तक किशोरियों को ले जाने वाला आरोपित प्रिंस फरार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने राजस्थान में भी कुछ किशोरियों को भेजा था। उनका पता लगाने के साथ ही मामले में आगे की जांच की जा रही है।