50 करोड़ की हेरोइन के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने किया अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में रोहिणी जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने एक अंतरराज्यीय हेरोइन आपूर्ति-सह-निर्माण नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने गिरोह के चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 50 करोड़ रुपये की हेरोइन और दूसरी प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई है।

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