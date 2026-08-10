एक मामूली फोन चोरी... और ध्वस्त हो गया अंतरराज्यीय साइबर ठगी का गिरोह; कैसे मिली दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता?

पीटीआई, नई दिल्ली। एक 88 वर्षीय बुजुर्ग के चोरी हुए मोबाइल फोन ने दिल्ली पुलिस को राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैले एक अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट तक पहुंचा दिया। पश्चिम पटेल नगर निवासी इस बुजुर्ग ने 19 मई को अपना फोन चोरी होने की शिकायत की थी।

दो दिन बाद सिम कार्ड दोबारा जारी कराने के बाद उन्हें अलर्ट मिले कि उनके बैंक खाते से दो बार 25-25 हजार और एक बार 20 हजार रुपये यानी कुल 70 हजार रुपये अनधिकृत लेनदेन के जरिए निकाल लिए गए हैं।

पीड़ित ने तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत की, जिसके बाद 23 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई। जांच में पता चला कि यह गिरोह तीन स्तरों पर काम कर रहा था। सड़क पर ऑपरेटिव मोबाइल फोन चुराते थे।

चोरी के फोन से पैसे म्यूल अकाउंट में होते थे ट्रांसफर मेरठ और गाजियाबाद का एक समूह म्यूल बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, पीओएस मशीन और सिम कार्ड सप्लाई करता था। वहीं जयपुर में कॉल सेंटर जैसी सेटअप से चोरी के फोन और बैंकिंग डिटेल्स का इस्तेमाल कर पीड़ितों के खातों से पैसे म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते थे।

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पुलिस ने जयपुर के झोटवाड़ा स्थित एक आवासीय परिसर पर छापा मारकर मुख्य ऑपरेटर और तकनीकी मास्टरमाइंड निखिल सोनी (26) सहित उनके चार साथियों अभिषेक कुमार झा, आनंद साह सोनार, प्रिंस साह सोनार और बिषेक कुमार झा को गिरफ्तार किया।

पीड़ितों के डेटा वाली डायरियां बरामद यहां से लैपटॉप, टैबलेट, राउटर, पासबुक और पीड़ितों के डेटा वाली डायरियां बरामद हुईं। साथ ही मेरठ और गाजियाबाद में छापेमारी कर म्यूल अकाउंट सप्लायर अमर जाटव, हर्ष, मोहन और वाशु को पकड़ा गया।