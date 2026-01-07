Language
    ई-सिगरेट तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, मोटी रकम बरामद; दिल्ली पुलिस ने दबोचे दो कर्मचारी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 10:38 AM (IST)

    दक्षिणी पूर्वी दिल्ली पुलिस ने अवैध ई-सिगरेट तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक कंपनी के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कंपनी स ...और पढ़ें

    दिल्ली पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस ने अवैध ई-सिगरेट तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक कंपनी के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कंपनी से चोरी की फर्जी साजिश रची थी।

    कालिंदी कुंज थाने की टीम ने 14.5 लाख रुपये नकद भी बरामद किए। वहीं, एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड ने ई-सिगरेट की बड़ी खेप के साथ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है।