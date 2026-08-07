दिल्ली पुलिस ने सरकारी परीक्षा में हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में जनकपुरी थाना पुलिस ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हाईटेक तरीके से नकल कराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर कथित मास्टरमाइंड समेत सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

इस गिरोह के सदस्य 8 से 12 लाख रुपये लेकर अभ्यर्थियों को कस्टमाइज मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस और नैनो ईयरबड उपलब्ध कराता था। परीक्षा हॉल के बाहर से सवालों के जवाब भेजे जाते थे।

पुलिस ने विदेशी वॉट्सएप अकाउंट से जुड़ा टैबलेट, कस्टमाइज मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, नैनो ईयरबड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों और वित्तीय लेनदेन की जांच जारी है।