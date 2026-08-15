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वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 12 लाख की ठगी, दिल्ली पुलिस ने चीन से जुड़े साइबर सिंडिकेट का किया पर्दाफाश

By Rais Rais Edited By: Rajesh Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 01:48 AM (IST)

दक्षिणी दिल्ली साइबर पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी करने वाले चीनी गिरोह का पर्दाफाश कर चार जालसाजों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह टेलीग्राम के ज़रिए 'म्यूल' बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी से मिली रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलता था।

टेलीग्राम के ज़रिए 12 लाख की वर्क फ्रॉम होम ठगी।

टेलीग्राम के ज़रिए 12 लाख की वर्क फ्रॉम होम ठगी।

HighLights

  1. दक्षिणी दिल्ली साइबर पुलिस ने चीनी वर्क फ्रॉम होम गिरोह का पर्दाफाश किया।

  2. टेलीग्राम के ज़रिए 12 लाख की वर्क फ्रॉम होम ठगी।

  3. चार जालसाज हरियाणा, यूपी से गिरफ्तार; म्यूल अकाउंट इस्तेमाल।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी जिले के साइबर थाने की टीम ने चीन से आपरेट होने वाले वर्क फ्राम होम आधारित धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर अकाउंट सप्लायर, आपरेटर, एजेंट और अकाउंट होल्डर को गिरफ्तार किया है।

गिरोह टेलीग्राम के ज़रिए चीन में बैठे साइबर जालसाजों को ''म्यूल'' बैंक अकाउंट सप्लाई करता था और साइबर धोखाधड़ी से मिली रकम को यूएसडीटी (क्रिप्टोकरेंसी) में बदलकर हेरफेर करता था। आरोपितों के पास से नौ बैंक पासबुक, पांच सिम कार्ड, छह मोबाइल फोन और एक रजिस्टर बरामद किया है।

दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक साइबर थाने में 17 जुलाई को 12 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी के एफआइआर दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनसे टेलीग्राम के ज़रिए संपर्क किया गया और ''वर्क-फ्रॉम-होम टास्क-बेस्ड'' आकर्षक नौकरी का ऑफर दिया गया।

शुरुआत में, उनसे अलग-अलग आनलाइन टास्क पूरे करने के लिए सिक्योरिटी मनी जमा करने को कहा गया। जब भी उन्होंने अपनी कमाई निकालने की कोशिश की, जालसाजों ने अलग-अलग बहाने बनाकर उनसे और पैसे जमा करवाए। जालसाजों के भरोसे में आकर शिकायतकर्ता पैसे ट्रांसफर करते रहे और आखिरकार उन्होंने 12 लाख गंवा दिए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक के नेतृत्व में और एसीपी संदीप घई की देखरेख में एसआइ चेतन राणा, हेड कांस्टेबल विजयपाल और मनेंद्र की टीम गठित की गई। जांच के दौरान टेलीग्राम रिकार्ड के टेक्निकल एनालिसिस से पता चला कि धोखाधड़ी करने वालों द्वारा इस्तेमाल की गई टेलीग्राम आइडी चीन के आइपी एड्रेस से जुड़ी थीं।

मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन) की डिटेल जांच से पता चला कि ठगी गई रकम में से कुछ हिस्सा गगन यादव के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, जो चीन में बैठे धोखेबाजों ने शिकायतकर्ता को दिया था। टेक्निकल सर्विलांस से पता चला कि अकाउंट का आपरेटर हरियाणा के गुरुग्राम में एक्टिव था।

टेक्निकल जानकारी के आधार पर छापेमारी की और आरोपित गीतम सिंह का पता लगाया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि गीतम चीन में बैठे साइबर धोखेबाजों को ''म्यूल बैंक अकाउंट'' सप्लाई करने और धोखाधड़ी से मिले पैसे को यूएसडीटी (एक तरह की क्रिप्टोकरेंसी) में बदलने का काम करता था।

बाद में उसके मोबाइल फोन, वाट्सएप और टेलीग्राम चैट के टेक्निकल एनालिसिस से पुष्टि हुई कि वह टेलीग्राम के ज़रिए चीन में बैठे साइबर धोखेबाजों के सीधे संपर्क में था। जांच में यह भी पता चला कि गीतम ने ही गगन यादव का बैंक अकाउंट चीन में बैठे धोखेबाजों को उपलब्ध कराया था। गीतम सिंह के पास से तीम मोबाइल फोन बरामद किए गए।

उसने बताया कि बैंक अकाउंट ध्रुव नाम के एक व्यक्ति के ज़रिए अरेंज किया गया था। उसकी जानकारी और टेक्निकल सबूतों के आधार पर गाजियाबाद में रेड की गई और ध्रुव को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान, अलग-अलग अकाउंट होल्डर्स की नौ पासबुक (जिनमें गगन यादव की पासबुक भी शामिल थी), पांच सिम कार्ड, एक मोबाइल फोन और एक रजिस्टर बरामद किया गया, जिसमें म्यूल अकाउंट सप्लाई करने के बदले मिले कमीशन का रिकार्ड था।

पूछताछ में ध्रुव ने बताया कि अनुज शर्मा नाम के व्यक्ति ने अकाउंट होल्डर गगन यादव की बैंक अकाउंट खुलवाने में मदद की थी और अकाउंट से जुड़ा सिम कार्ड अनुज शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड था। इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए नोएडा में एक और रेड की गई, जिसके बाद अनुज शर्मा को गिरफ्तार किया गया।

उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसमें कमीशन के पेमेंट से जुड़ी आपत्तिजनक चैट मौजूद थीं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में एक रेड की गई, जहां अकाउंट होल्डर गगन यादव को भी गिरफ़्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान उसने बताया कि सिंडिकेट को अपना बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने के बदले उसे कमीशन मिला था। टीम की ओर से आरोपितों के अन्य साथियों की पहचान करने, धोखाधड़ी से ठगे गए पैसे का पता लगाने और अंतर-राज्यीय व अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्राड सिंडिकेट के बाकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे की जांच चल रही है।

आरोपितों की प्रोफाइल

  • गीतम सिंह (मेरठ, बीबीए ग्रेजुएट): चीन में बैठे साइबर फ्राड करने वालों को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने और उन्हें आपरेट करने में शामिल था।
  • ध्रुव (इटावा-उत्तर प्रदेश, बीकाम ग्रेजुएट): बैंक अकाउंट का इंतजाम करने और उन्हें उपलब्ध कराने के लिए एजेंट के तौर पर काम किया।
  • अनुज शर्मा (इटावा-उत्तर प्रदेश, एमबीए ग्रेजुएट): बैंक अकाउंट खुलवाने और सिंडिकेट में इस्तेमाल होने वाले सिम कार्ड का प्रबंध करने में मदद की।
  • गगन यादव (इटावा-उत्तर प्रदेश): वह अकाउंट होल्डर, जिसका बैंक अकाउंट साइबर फ्राड से कमाए गए पैसे को इधर-उधर भेजने के लिए सिंडिकेट को दिया गया था।

इस तरह काम करता था गिरोह

आरोपित एक साइबर फ्राड सिंडिकेट का हिस्सा थे जो टेलीग्राम के ज़रिए चीन में बैठे साइबर ठगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। विदेशी जालसाज लोगों को घर बैठे काम करने वाली आकर्षक नौकरियां देने का लालच देते थे और ज्यादा मुनाफ़े का लालच देकर उनसे सिक्योरिटी के तौर पर पैसे जमा कराते। जब काफी पैसे जमा हो जाते थे, तो पीड़ितों को उनके पैसे निकालने से रोक दिया जाता था और उनसे लगातार और पैसे निवेश करने के लिए कहा जाता था।

आरोपियों ने इस तरह धोखाधड़ी में की मदद

  • चीन में बैठे साइबर धोखेबाज़ों को ''म्यूल'' बैंक अकाउंट उपलब्ध कराना।
  • बैंक अकाउंट खुलवाने और उन अकाउंट से जुड़े सिम कार्ड का इंतज़ाम करने में मदद करना।
  • धोखाधड़ी से हासिल पैसे को कई अकाउंट के ज़रिए घुमाना और छिपाना (रूटिंग और लेयरिंग)।
  • बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने के बदले कमीशन लेना।
  • धोखाधड़ी से मिले पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदलना ताकि पैसों के सोर्स का पता न चल सके और बैंकों व कानून लागू करने वाली एजेंसियों को गुमराह किया जा सके।