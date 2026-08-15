बरेली से दिल्ली में स्मैक की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने दबोचे चार तस्कर

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली में पूर्वी जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने बरेली से दिल्ली में स्मैक की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडफोड़ किया है।

पुलिस ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 446 ग्राम स्मैक, तस्करी में इस्तेमाल कार व चार मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपितों की पहचान गिरोह के सरगना व बरेली निवासी राजा खान, इसके साथी आजाद अंसारी, नाजिम व शाकिर के रूप में हुई है।