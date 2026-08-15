बरेली से दिल्ली में स्मैक की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने दबोचे चार तस्कर
पूर्वी दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने बरेली से दिल्ली में स्मैक तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 446 ग्राम स्मैक, तस्करी में इस्तेमाल कार व चार मोबाइल बरामद किए हैं।
HighLights
पूर्वी दिल्ली पुलिस ने स्मैक तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया।
चार तस्कर गिरफ्तार, 446 ग्राम स्मैक और वाहन जब्त।
गिरोह का सरगना राजा खान बरेली का निवासी है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली में पूर्वी जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने बरेली से दिल्ली में स्मैक की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडफोड़ किया है।
पुलिस ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 446 ग्राम स्मैक, तस्करी में इस्तेमाल कार व चार मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपितों की पहचान गिरोह के सरगना व बरेली निवासी राजा खान, इसके साथी आजाद अंसारी, नाजिम व शाकिर के रूप में हुई है।
एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड को मिली सूचना
जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पूर्वी जिले में विशेष जांच और गश्त की जा रही है। इसी दौरान एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड को सूचना मिली कि बरेली निवासी दो युवक मयूर विहार फेज-तीन स्थित डीटीसी बस टर्मिनल के पास स्मैक की सप्लाई करने आने वाले हैं।
टीम इंचार्ज अरुण कुमार के नेतृत्व में एसआइ राहुल मोंगा व एसआइ सविता की टीम बनाई। टीम ने घेराबंदी कर कार सवार आजाद अंसारी व राजा खान को गिरफ्तार किया। उनके पास से स्मैक बरामद हुई।
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आरोपितों ने पूछताछ में मुख्य तस्कर
नाजिम खान के बारे में बताया। पुलिस ने बरेली के मथुरापुर से नाजिम को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद शाकिर को भी उसी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आजाद दिल्ली-एनसीआर में स्मैक की छोटी पुड़िया बेचता था, जबकि राजा बरेली से उसे मादक पदार्थ उपलब्ध कराता था। नाजिम और शाकि इनके पीछे सप्लाई का स्रोत थे।