दिल्ली में शिशु तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, पांच महिलाएं गिरफ्तार; नवजात बच्चा बरामद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में शिशुओं की खरीद-फरोख्त का मामला लगातार सामने आ रहा है। कुछ माह पहले भी मध्य जिला पुलिस ने शिशुओं की खरीद-फरोख्त करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था। उस गिरोह से बाहरी दिल्ली के एक अस्पताल मालकिन की भी संलिप्तता का पता चला था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

अब एक ताजा उत्तरी जिला में सामने आया है। कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने शिशुओं की खरीद-फरोख्त करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान पांच दिन के एक शिशु (मेल) को को बरामद किया है। गिरफ्तार महिलाओं के नाम ईशा, हरजीत, शबनम, प्रिया और सिमरन के है। ये सभी महिलाएं उत्तरी दिल्ली इलाके की रहने वाली है।

शिशु काे बेचने के लिए छह लाख रुपये की मांग डीसीपी राजा बांठिया के मुताबिक कश्मीरी गेट थाना पुलिस को कुछ दिन पहले इस गिरोह के बारे में सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस टीम ने फर्जी ग्राहक बनकर आरोपितों से संपर्क साधा। आरोपित महिलाओं ने शिशु काे बेचने के लिए छह लाख रुपये की मांगी रखी।

सौदा तय होने के बाद पुलिस टीम ने 20 रुपये एडवांस के तौर पर दिए और एक दंपती को बच्चा लेने के लिए भेजा। जैसे ही आरोपित महिलाओं ने शिशु को उन्हें सौंपने की कोशिश की, मौके पर पहले से मौजूद पुलिस टीम ने पांचों महिलाओं को धर दबोचा और शिशु को बरामद कर लिया।

खबरें और भी





